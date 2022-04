Ex-futbalista Fenin zažil peklo v barcelonskom väzení: Odporné, čo mu spravil jeden násilník!

Bývalá česká futbalová hviezda Martin Fenin (35) na tieto narodeniny nikdy nezabudne! Výlet do Barcelony skončil ako najhoršia nočná mora.

Bývalý český futbalista Martin Fenin (35) zobral manželku Beatu na výlet do Barcelony. Navštívili legendárny Nou Camp a pozreli si súboj Európskej ligy s nemeckých Eintracht Frankfurt, dres ktorého Fenin v minulosti obliekal. Výlet sa však zvrhol a skončil ako tá najhoršia nočná mora... Fenina s manželkou pri odchode zo štadióna napadli fanúšikovia katalánskeho veľkoklubu. Fenin dostal okrem iného kopanec do hlavy.

„Odišli sme s manželkou zo štadiónu asi desať minút pred koncom, pretože Frankfurt viedol 3:0. Bolo to rozhodnuté, ale bola to chyba," opisoval Martin Fenin pre český Blesk osudné momenty. „Boli sme sami dvaja v dresoch Eintrachtu. Ako hovorím, bola to chyba. Keby sme išli s fanúšikmi, tak by sa to nestalo," prehovoril Fenin pre český Blesk.

Samotné napadnutie bolo hrozivé, no to najhoršie z celého príbehu nasledovalo až potom.

„Nikdy by som neveril, že sa niečo takého môže stať v Európe v 21. storočí. Toto bolo ako niekde v Pakistane! Prišla polícia. S manželkou nás zatkli a oddelili od seba. Nikto sa s nami nebavil. Ani anglicky, ani nemecky. Rozhodovali o nás bez nás. Nevedel som, čo s manželkou je. Vzali mi telefón, nemal som o nej žiadne informácie. Máme ročné dieťa, plakal som," opisoval nočnú moru bývalý český futbalista.

Fenin zažil desivé chvíle ako z filmového plátna v barcelonskom väzení. Na tieto momenty v živote nezabudne!

„Tá cela. Peklo. Žil som v domnení, že sme v Európskej únii, ale toto bolo ako niekde v Bangladéši. To ste nezažili. Celá 2x2 metre s frajermi, čo sa bijú a chcú sa zabiť. Poviem vám, že jeden frajer ma pomočil. To je dno. Máte strach. Nemôžete na záchod. Ste v špine na holej zemi. Bez jedla a bez pitia a nikto vám nepomôže," spomínal na hrozivé scény Fenin.

Napokon sa po 24 hodinách mohol porozprávať s manželkou Beatou a po 36 hodinách mohli z väzenia odísť. Incident sa odohral vo štvrtok a v sobotu oslavoval Fenin narodeniny. Na tieto určite nikdy nezabudne...