Bývalý český reprezentant sa spolu so ženou stal terčom tvrdého útoku barcelonských fanúšikov: Desivé zábery!

Martin Fenin (35) a jeho žena boli pri výjazde na odvetu štvrťfinále Európskej ligy medzi Barcelonou a Frankfurtom obeťami tvrdého útoku fanúšikov Blaugranas. Po ňom bol dokonca pár zadržaný.

Martin Fenin na svojom Instagrame zveřejnil videonahrávku, kde je so svojou ženou napadnutý niekoľkými fanúšikmi Barcelony. „Bohužiaľ, som to ja a moja žena. Po zápase na Camp Nou sme boli napadnutí a následne 36 hodín väznení v tých najväčších sra*kách bez jedal a bez pitia," napísal do popisu k desivým záberom.

Na nich je vidieť, ako ho jeden z priaznivcov katalánskeho veľkoklubu podkopne a následne ďalší na neho skočí. Po tom schytal ešte niekoľko kopancov do oblasti chrbta a možno aj do hlavy.