Asistent trénera Petry Vlhovej otvorene priznal: Po Pekingu sa niesla sezóna v inom duchu!

Asistent trénera Petry Vlhovej Matej Gemza je spokojný s práve skončenou sezónou Svetového pohára alpských lyžiarok. Vlhová získala malý glóbus v slalome a v celkovom hodnotení SP bojov obsadila druhé miesto.

Veľký krištáľový glóbus sa jej definitívne vzdialil až vo finálových pretekoch vo francúzskom stredisku Courchevel/Méribel. Na zimných olympijských hrách v Pekingu však celý tím splnil svoj cieľ a vybojoval pre Slovensko prvú zlatú medailu v alpskom lyžovaní v disciplíne slalom.

“Sezónu sme začali veľmi dobre, stred bol úžasný a po ZOH v Pekingu sme sa už nevedeli úplne skoncentrovať, pretože ten hlavný cieľ sme splnili. Padol nám kameň zo srdca a odvtedy bola sezóna v inom duchu. V závere sme už nedokázali zmobilizovať sily, aby sme zabojovali o veľký glóbus,“ zhrnul Matej Gemza pre Zväz slovenského lyžovania.

Petra Vlhová získala v posledných dvoch pretekoch sezóny tretie miesta v obrovskom slalome a slalome. “Teším sa z toho, že sme veľmi dobre skončili s dvoma pódiami a môžeme ísť domov si to trochu užiť. Každý člen tímu robil na svojom poli, čo sa dalo. Pracovali sme, aby Petra dokončila sezónu s dobrými výsledkami a najmä zdravá a usmiata,“ povedal asistent Maura Piniho, ktorý prišiel do tímu pred olympijskou sezónou. “Zmena trénera bola ako evolučný krok dopredu. Športovec sa vyvíja a z času na čas potrebuje vymeniť nielen člena tímu, ale aj trénera, aby napredoval a nestagnoval,“ komentoval Gemza príchod Švajčiara.

Z Petry Vlhovej už dávno nie je čistá slalomárka. Veľké zlepšenie je u nej vidieť v obrovskom slalome. V ukončenej sezóne 2022 stála päťkrát na stupňoch víťazov, z toho jedenkrát vyhrala. Celkovo v hodnotení "obráku" skončila štvrtá. “Petra sa už od Semmeringu 2018, keď vyhrala prvýkrát obrovský slalom, javí v tejto disciplíne veľmi dobre. Je v nej dobrá, ale musíme ju trochu zastabilizovať, aby štandardne podávala výkony v TOP 3,“ uviedol Gemza.

Do popredia sa tlačia mladé pretekárky. Dvadsaťštyriročná Andreja Slokarová zo Slovinska vyhrala svoje prvé slalomové preteky vo finále SP. Pozornosť na seba pútala aj jej krajanka Meta Hrovatová. “Je to dobré pre všetkých, keď konkurencia rastie. Hlavne, aby to bolo pestré,“ priznal dlhoročný asistent trénera Vlhovej.

Po covidových časoch prišlo na finále Svetového pohára do Francúzska množstvo fanúšikov. Budúci ročník by sa opäť mohol niesť v duchu plných tribún. “Je to pekné mať divákov a cítiť atmosféru a ľudí, ktorí prišli aj z ďaleka. Je to dobrý pocit, keď ľudia fandia a sú ochotní cestovať a obetovať svoj čas,“ prezradil asistent.