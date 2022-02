Katarina Wittová má jednoduché riešenie: TOTO navrhuje na olympiáde

Bývalá krasokorčuliarska hviezda, prezývaná aj „Najkrajšia tvár Východu“ Katarina Wittová (56) by po dopingovej kauze 15-ročnej Valievovej jednoducho zvýšila vekový limit. A aj jej ďalšie argumenty by mali byť vypočuté.

„Pätnásťroční patria na olympiádu mládeže, preto bola založená,“ napísala dvojnásobná olympijská víťazka na svojom facebookovom profile a dodala, že sa obáva, aby si rýchly úspech medzi dospelými nevybral na Valievovej daň.

„Už dlho premýšľam nad tým, prečo pätnásťročné, šestnásťročné Rusky zažiaria na olympiádach a potom zmiznú. Často so zdravotnými problémami,“ zamýšľa sa štvornásobná majsterka sveta a dopĺňa: „Nebolo by lepšie tie deti nechať dospieť? Prečo by mali byť pod tlakom, aby v útlom veku rýchlo zvládli najťažšie skoky a boli dostatočne ohybné len preto, že im uteká čas?“

Nemecká ikona vie, o čom hovorí. Sama získala svoje prvé olympijské zlato v Sarajeve 1984 v osemnástich, prvú medailu získala na MS už ako šestnásťročná...

Vyhrá, ale medailu nedostane?!

MOV navyše rozhodol, že do voľných jázd postúpi 25 namiesto tradičných 24 pretekárok. Valievová mala pozitívny test v decembri na národnom šampionáte v Petrohrade, výsledky kontroly však zverejnili až po tom, čo 15-ročná krasokorčuliarka pomohla v Pekingu Rusku k zlatu v tímovej súťaži. Ruská antidopingová agentúra Valievovej zastavila činnosť, ale neskôr suspendáciu zrušila. Proti tomu sa odvolali MOV, Svetová antidopingová agentúra (WADA) i korčuliarska únia ISU.

Nielen vek

CAS dôvodil nielen vekom pretekárky - podľa WADA sú športovci do 16 rokov chránené osoby. „Načasovanie bolo zásadným pochybením,“ vyhlásil generálny sekretár CAS Mathieu Reeb, ktorý pridal aj kritiku antidopingových úradov, ktorým pridlho trvajú všetky procedúry.

Čas ukáže

„Len čas ukáže, či mala štartovať, alebo byť diskvalifikovaná. Nič to však nemení na fakte, že Rusko dopingom poškodilo šieste hry za sebou,“ povedal šéf amerického antidopingu Travis Tygart, ktorý pripustil, že Valievová, ktorej testy v Pekingu boli všetky negatívne, je obeťou aféry. K tomuto názoru sa pridal aj šéf WADA Witold Bańka: „Doping detí je neodpustiteľné zlo. Tým čistým odkazujem, že tento prípad bude riadne prešetrený.“ S tým súhlasí aj CAS, ktorý podčiarkol, že riešil len jej štart, nie doping. Takže jej stále hrozí diskvalifikácia... Preto prišlo rozhodnutie MOV, že aj keď vyhrá, medailu nedostane.