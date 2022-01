Stále sa na nás pozerajú ako na exotov! Útle francúzske rozhodkyne majú rešpekt aj u stokilových hádzanárov

Už toho majú za sebou neúrekom, ale stále majú pocit, že sa na nich mnohí dívajú ako na exotov. Francúzske hádzanárske rozhodkyne Julie a Charlotte Bonaventurové (41) si to nepripúšťajú, ale tými exotmi sú. Veď robia niečo kedysi nepredstaviteľné: rozhodujú zápasy mužov!

Julie a Charlotte dosiahli v ženskej hádzanej už naozaj všetko. Pískali finále ME, MS i OH, a tak si povedali, že by bolo dobré sa posunúť v kariére ďalej. Doma vo Francúzsku už roky vedú aj mužské duely, no o uznanie na európskom i svetovom poli museli tuho bojovať.

„Niekedy sa fakt cítime ako UFO,“ priznala Julie, ktorá je vraj ráznejšia ako jej sestra-dvojča a ktorá prišla s nápadom, aby sa dali na rozhodovanie. „Hádzanú sme hrali odmalička, ale veľmi rýchlo nám bolo jasné, že s našimi postavami to ďaleko nedotiahneme. A tak sme vzali do rúk píšťalky,“ prezradila Julie.

Dnes tvoria útle Francúzky jednu z najlepších rozhodcovských dvojíc na svete. Aj v ženskej, aj v mužskej hádzanej! Dvojičky Bonaventurové sa stali prvými ženami, ktorým bolo umožnené vynútiť si rešpekt stokilogramových obrov!

Dokázali to vlani na MS v Egypte a dokazujú aj tento rok na ME v Bratislave, kde už rodáčky z Marseille viedli zápasy Česko - Bosna a Hercegovina a Bielorusko - Poľsko. „Strach nemáme. Aj dvojmetroví a stokiloví chlapi poslúchajú,“ doplnila Charlotte s tým, že zatiaľ si vystačili s gestami a trestmi, ktoré povoľujú hádzanárske pravidlá.