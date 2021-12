Fantázia! Slovenskí parahokejisti postúpili premiérovo na olympiádu

Slovenskí parahokejisti postúpili premiérovo na zimné paralympijské hry. V priamom súboji o Peking 2022 zdolali v záverečnom zápase olympijskej kvalifikácie v Berlíne domácich Nemcov 4:2.

Slováci si účasť na najvýznamnejšom zimnom paralympijskom sviatku zabezpečili na druhý pokus. Predtým sa pokúsili kvalifikovať do Pjongčangu 2018, no tesne sa im to nepodarilo. Na turnaji v Berlíne si pripísali štyri víťazstvá, keď nestačili iba na stopercentných Talianov. Spolu s nimi si však zabezpečili jednu z dvoch miesteniek.



kvalifikačný turnaj o postup na ZPH 2022:

SLOVENSKO - Nemecko 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Góly: 4. Kaščák (Fojtík), 19. Joppa, 23. Korman (Joppa), 24. Korman (Štít, Stašák) - 23. Rennhack (Kuhli-Lauenstein), 35. Kuhli-Lauenstein (Rennhack)



ďalšie výsledky:

Nórsko - Taliansko 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Švédsko - Japonsko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



konečná tabuľka:

1. Taliansko 5 5 0 0 0 22:8 15*

2. SLOVENSKO 5 4 0 0 1 17:7 12*

3. Nemecko 5 3 0 0 2 15:12 9

4. Nórsko 5 2 0 0 3 10:15 6

5. Švédsko 5 1 0 0 4 8:17 3

6. Japonsko 5 0 0 0 5 2:15 0

* postup na ZPH 2022