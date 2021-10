Šokujúce zábery z mládežníckeho futbalu: Dorastenec do krvi zbil rozhodcu!

Šokujúce zábery sa objavili na sociálne sieti. Pochádzajú z futbalového stretnutia 4. ligy staršieho dorastu skupiny Západ v rámci súťaží riadených Východoslovenským futbalovým zväzom medzi TJ FK Družstevník Trhovište a TJ Slavoj Kráľovský Chlmec.

Domáci tím podľahol v zápase 2:3 a jeden z hráčov Družstevníka prehru neuniesol a brutálnym spôsobom napadol rozhodcu. Po tvrdom údere do tváre odchádzal rozhodca do kabín so zakrvavenou tvárou. Podľa zápisu dostal domáci klub pokutu 250 eur a jeden z futbalistov trest na 60 mesiacov. Nejednalo sa však o hráča s číslom 2, ktorý podľa záberov arbitra udrel.