Dokument o Schumacherovi priniesol viaceré zaujímavosti: Nemecký pilot F1 mal v osudný deň zlé tušenie!

Písal sa rok 1991, keď Michael Schumacher (52) vstúpil do kolektívneho povedomia sveta F1 svojím prekvapujúcim debutovým vystúpením na Veľkej cene Belgicka.

Po tridsiatich rokoch dokument Schumacher od spoločnosti Netflix mapuje príbeh nemeckého fenoména o tom, že sa raz jedného dňa stane sedemnásobným majstrom sveta formuly 1, a znovu prežíva lyžiarsku nehodu z roku 2013, ktorá v konečnom dôsledku prevrátila jeho život a život jeho rodiny naruby. Tu je päť najzaujímavejších vecí, ktoré v dokumente odzneli.



Opotrebované gumy

Dokument dáva jasne najavo, že hoci sa Nemec stal jednou z najlepšie zarábajúcich športových hviezd na svete, určite nepochádzal z bohatých pomerov. Úroveň obmedzených prostriedkov jeho rodiny bola taká zlá, že mladý Michael kedysi vyťahoval z koša opotrebované motokárové pneumatiky svojich súperov a montoval ich do vlastnej motokáry.

Ferrari váhalo, či podpísalo správneho pretekára

Pravdepodobne najväčšie odhalenie vo filme prináša bývalý riaditeľ tímu Ferrari a súčasný prezident FIA Jean Todt. Todt bol architektom dominancie Ferrari a v dokumente odhaľuje, že sa začal verejne pýtať, či práve Schumacher nie je slabým článkom jeho reťazca, pričom priznal, že manažment Ferrari si v jednom bode položil otázku: „Je Michael pre nás tým správnym pretekárom, alebo by sme namiesto toho mali mať niekoho ako Mika Hakkinen?“

Trpel nespavosťou a rozmýšľal o smrti

Film ponúka aj zaujímavý rozhovor so Schumacherom po havárii Ayrtona Sennu, v ktorom sám Schumacher priznáva, do akej miery ho prenasledovala smrť Brazílčana. Michael so slzami v očiach odhaľuje, že v tom čase spával „v noci možno tri hodiny“, a otvorene hovoril aj o teste, ktorý absolvoval v Silverstone tesne po víkende Imola 1994, kde pri riadení cestného auta po okruhu bol posadnutý myšlienkami, kde na trati by mohol potenciálne utrpieť smrteľnú nehodu.

Miloval párty

Schumacher ako pretekár mohol v prístupe k svojmu remeslu pôsobiť až necitlivo či roboticky. Film však pomáha rozptýliť akúkoľvek predstavu, že Schumacher bol suchár. Manželka Corinna vo filme hovorí o tom, že Michael bol vždy „prvý, kto prišiel a posledný, kto odišiel“ z akejkoľvek párty, na ktorej sa zúčastnil, pričom pripustila, že jej manžel mal záľubu v hádzaní svojich priateľov do bazénov - s video dôkazmi na podporu tvrdenia…

V decembri 2013 mal ísť skákať padákom do Dubaja

Vo filme sú pevne zakomponované adrenalínové návyky sedemnásobného šampióna, najmä v obdobiach, keď hľadal vec, ktorá by nahradila vzrušenie z jazdy v monoposte F1. Počas osudného lyžiarskeho výletu v Meribeli v roku 2013 Schumacher povedal svojej rodine, že sneh nie je optimálny a navrhol, aby namiesto toho skočili do Dubaja, kde by mohli vyskúšať radšej skydiving. Nakoniec sa však Schumacher rozhodol zostať v Meribeli a vyťažiť z toho maximum. A zvyšok je história.