Nový prezident Bieloruskej federácie bez hokejovej minulosti: Terajšieho vymenoval Lukašenko za senátora

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko oznámil, že novým prezidentom tamojšej hokejovej federácie (BIHA) sa nestane človek, ktorý sa v minulosti venoval hokeju.

Nahradí Dmitrija Baskova, ktorému Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) udelila päťročný dištanc za porušenie etického kódexu.

Baskov sa podľa dôkazov snažil priamo ovplyvniť ostatné osoby, aby podporili bieloruskú vládu a vyhrážal sa a diskriminoval bieloruských športovcov pre ich politické názory. Tým porušil pravidlo 1.2.2.1 etického kódexu IIHF.

Podľa disciplinárnej komisie Baskov zneužil svoju pozíciu hokejového reprezentanta, aby podporil prezidenta Lukašenka, čím porušil článok päť Olympijskej charty, v spojení s článkom 2.1 disciplinárnych predpisov IIHF a pravidlo 1.2.2.4 etického kódexu IIHF.

Lukašenko v pondelok vymenoval Baskova za senátora do Rady republiky Národného zhromaždenia. "Máme kandidáta na post prezidenta federácie ľadového hokeja, včera sme sa s ním stretli. Myslím, že bude súhlasiť. Je to veľmi skúsený, inteligentný človek, ktorý si už prešiel politickým otužovaním. Budem mu musieť pomôcť. Je to veľký športovec, ale nie hokejista. Ale napriek tomu je dobrým manažérom.

Nebudem predbiehať udalosti, ale ak bude súhlasiť, musíme mu pomôcť. V pondelok som sa rozhodol vymenovať Baskova za senátora. Je to schopný človek, to viem. Posielam ho tam nielen preto, že je vlastenec a verný krajine, chcem ho tam vidieť ako schopného človeka," citoval Lukašenka portál belta.by.