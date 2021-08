Útočník Almási tlačí Ostravu na čelo českej ligy: Dvojmetrový obor sa derie do repre!

Ide mu karta! V českej futbalovej lige čoraz silnejšie bliká mladá slovenská hviezdička.

Talentovaný útočník Ladislav Almási (22) prestúpil len minulý mesiac z Ružomberka do Baníka Ostrava. Bratislavský rodák pol roka hosťoval v ruskom tíme Achmat Groznyj, lenže kluby sa nedohodli na jeho zotrvaní. Baník to využil a príchod Slováka ocenil najvyššou sumou za posledných päť rokov - 470 000 eur.

Robustný Almási vzbudzuje na ihrisku rešpekt. Nielen futbalovo netradičným číslom dresu 99. Bez štyroch centimetrov má totiž 2 metre. Je silný, obratný a na svoju výšku prekvapujúco rýchly.

Proti Pardubiciam ukážkovo prešprintoval protihráča a prihral na vedúci gól. Vyhlásili ho za muža zápasu. „Poteší to. Zápas mi vyšiel. Bol som pre súpera nebezpečný. Vytváral som šance, cítil som sa dobre,“ uviedol Laco pre Nový Čas.

V lige proti Jabloncu skóroval tiež, no VAR bol proti. So Zlínom už bolo všetko o. k. a tešil sa z premiérového zásahu. Fanúšikovia si ho rýchlo obľúbili. Prišili mu prezývku slovenský Zlatan. „Zlaté prirovnanie. Trafili, lebo Ibrahimovič je môj najobľúbenejší hráč. Výškou sme síce na jednej úrovni, ale on je úplne iná liga. Keď môžem, sledujem ho a snažím sa od neho niečo odpozorovať.“

Ostrava prežíva rozprávkový štart do sezóny. Po štyroch zápasoch, v ktorých Almási vždy nastúpil v základnej zostave, sa vyhrieva na 3. mieste. „Je to iba začiatok. Mužstvu sa darí, aj moje výkony sa zlepšujú. Máme to dobre rozbehnuté. Treba ďalej makať a neuspokojiť sa,“ uzavrel skromne.

Pozvánka by bola bonusom

Naša reprezentácia by potrebovala útočníka jeho parametrov. Úderné kladivo na hrote s hrozbou zo vzduchu, dobrým krytím lopty, širokými lakťami a najmä efektívnou koncovkou.

Almási sa pred EURO ocitol v širšom kádri. „Teraz som k repre bližšie ako pred pol rokom. Pozvánka by ma určite potešila. Bol by to posun v kariére a obrovská skúsenosť. Hrávam pravidelne, čo môže pomôcť. Je na trénerovi, akú zvolí taktiku a či by som mu pasoval do tímu.“