Jágr na koniec kariéry ešte nemyslí: Považujem za povinnosť ešte hrať

Český hokejista Jaromír Jágr nemyslí ani v 49-rokoch na koniec kariéry. Ako uviedol pre oficiálny web NHL, pokračovať ako hráč v klube Rytíři Kladno, ktorý sám vlastní, považuje za povinnosť.

Jágr v uplynulej sezóne pomohol Kladnu k návratu do českej najvyššej súťaže. "Viete, prečo stále hrám? Som zodpovedný voči klubu, inak by som sem neletel a nerobil zo seba blázna. Ale ak odídem, odídu aj partneri a sponzori a klub môže skončiť. Nemám na výber. Ľudia to nechápu, ale mňa to nezaujíma. Len Boh ma bude súdiť. Očakávam od seba oveľa viac a verím, že mám ešte veľa síl," povedal Jágr, ktorý vo februári oslávi 50-ku.

"Nie je ľahké hrať. Pretože väčšinou počas svojej kariéry som cítil, že keď chcem dať gól, dám ho. Ale zrazu to prestalo fungovať. Zároveň ľudia odo mňa stále očakávajú takéto výsledky a to je asi najhorší pocit, keď si ľudia myslia, že môžem, ale ja viem, že nemôžem. Navyše im to nemôžem ani povedať. Viem len, že robím všetko pre to, aby som klubu pomohol. Neviem, či niekto dokáže pochopiť moju úlohu. Nechcem byť ani v tejto pozícii, ale nemám na výber. Kým môj otec dýcha, vnímam klub ako svoju zodpovednosť. Môj otec ho vlastnil 20 rokov. Odísť z neho ako jeho syn by bolo pre mňa trápne," dodal Jágr.