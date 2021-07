V českej olympijskej dedine to žilo: Dvojnásobný dôvod na oslavu

Jeden deň – dve zlaté medaily dvojice dobrých kamarátov. Českí olympionici Jiří Prskavec a Lukáš Krpálek mali dvojnásobný dôvod na oslavu.

Obaja sú veľmi dobrí kamaráti a na diaľku svoje výkony sledujú ako počas olympijských hier, tak pomimo nich. Kvôli opatreniam a športovým povinnostiam sa však v piatok museli podporiť iba na diaľku. Lukáš Krpálek sledoval výkon svojho krajana počas zápasových medzičasov. „Keď to dotiahol do zlatého konca, bolo to niečo nádherné. Hrozne ma to nakoplo,“ priznáva reprezentant v džude pre český portál Blesk.

Krpálkovi dodal zisk kamarátovho zlata takú motiváciu, že o pár hodín vybojoval pre svoju krajinu ďalšie. Obaja športovci mali o dôvod viac na oslavu. V olympijskej dedine to vďaka tomu naozaj žilo. Český tím čakal na Krpálka pred svojou časťou, okamžite po príchode mu kolega Prskavec skočil do náručia. Bujaré oslavy sa mohli začať.