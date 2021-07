Nepríjemnosť Britov hneď po prílete na OH 2020 do Tokia: Šiesti skončili v karanténe

Šesť britských športovcov muselo hneď po prílete na OH 2020 do Tokia putovať do karantény. Mohli sa totiž dostať do kontaktu so spolucestujúcim pasažierom, ktorý mal pozitívny test na koronavírus.

Ako informovala v nedeľu agentúra DPA, ide o šesť atlétov z Veľkej Británie. Všetci sú momentálne v izolácii v ich hoteli v Jokohame. Ďalší dvaja členovia výpravy sú v karanténe v olympijskej dedine. Vedenie britskej výpravy potvrdilo, že všetkých osem izolovaných malo negatívne testy na koronavírus a bude postupovať podľa ďalších inštrukcií organizátorov.

"Britský olympijský výbor môže potvrdiť, že šesť športovcov a dvaja členovia realizačného tímu atletickej časti výpravy sa nie vlastnou vinou ocitli na zozname možných blízkych kontaktov s nakazenou osobou. Skupina je tak v izolácii a bude sa riadiť potrebným protokolom," uviedla DPA.