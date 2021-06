Jazykovo zdatný Haraslín prešiel Glikovi cez rozum: Spoluhráčovi tlmočil súperovu taktiku!

Po skončení kariéry sa môže stať tlmočníkom. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín (25) a hráč talianskeho Sassuola sa po víťaznom zápase s Poľskom (2:1) vyjadril k úlohám, ktorými ho pred stretnutím poveril tréner Štefan Tarkovič. Ako sám priznal, hoci bol súboj s našimi susedmi fyzicky náročný, stíhal na trávniku aj svojim spoluhráčom prekladať, keď využil zo svojho predchádzajúceho pôsobiska v Lechi Gdansk znalosť poľštiny.

Úvodný víťazný zápas máte za sebou. Čo je podľa vás teraz dôležité pred zápasom so Švédskom?

„Stretnutie s Poľskom bolo fyzicky veľmi náročné. Ale išli sme všetci na doraz, jeden za druhého. Dôležité bude teraz zregenerovať sily, čo však vo skvele naladenom tíme nebude problém.

Mužstvo je aj s prípravou v Rakúsku už štyri týždne v takzvanej bubline. Neprejavuje sa už ponorková nemoc?

„V žiadnom prípade nám nehrozí. Máme tu vytvorené výborné podmienky. Buď oddychujeme, ale hráme šípky, karty, stolný futbal či pingpong.“

V ktorej z týchto aktivít vynikáte?

„Čo ja viem, asi v žiadnej. Počkajte, možno v hraní kariet.“

Pred zápasom s Poľskom ste mali nahlásený v hoteli požiarny poplach. O čo išlo?

„Keď sme išli spať, nahlásili poplach. Mysleli sme si, že je to nejaká sranda, ale keď nás prišli vyháňať esbeskári, tak sme pochopili, že nie je. Ale našťastie to nebolo nič vážne a aj to nás nakoplo.“

Aké pokyny dal konkrétne vám Štefan Tarkovič pred stretnutím s Poľskom?

„Vedeli sme, že ich ľavá strana je ofenzívnejšia, tak som mal pokrývať tadiaľ vedené útoky. Raz mi však Rybus ušiel a bol z toho, bohužiaľ, gól. Ale hneď sme zareagovali a strelili sme víťazný gól.“

Ale pomáhali ste aj inak spoluhráčom. Čo nám o tom poviete?

„Počul som, ako Kamil Glik radí v poľštine spoluhráčovi, kde si má nabehnúť. Tak som to povedal Tomášovi Hubočanovi, aby si dával pozor. Potom to skúšal Glik aj v taliančine, ale aj tej rozumiem. Nakoniec sa teda s úsmevom pýtal, v akom jazyku mu to má vlastne povedať.

Hráči pijú špeciálne roztoky

Lekár slovenskej reprezentácie Ján Baťalík prezradil, ako hráči po náročnom stretnutí regenerovali. „Chlapcom miešame špeciálne roztoky, ktoré sme pripravili pre tento šampionát. Obsahujú veľa horčíka a rôzne doplnky výživy. A veľmi dôležitý je spánok, lebo niektorí majú po takej záťaži problém zaspať,“ povedal Baťalík. Menšie problémy hlásili obranca Pekarík a krídelník Mak.