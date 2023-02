Mirgovej muž a jeho známosť konečne prehovorili: Prvé slová po škandále!

Dominika Mirgová (31), jej manžel Peter Zvolenský (31) a jeho „známa“ Klára (22) sa okrem prvotnej reakcie speváčky odmietali po prevalení nevery vyjadrovať. Bobríkom mlčanlivosti dali priechod rôznym úvahám, ako to s nimi vlastne je. Po 10 dňoch akoby precitli a všetci sa rozhodli ku škandálu povedať svoje.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Do manželstva Mirgovej a Zvolenského vstúpila mladá Klára, ktorá svoju blízkosť k speváčkinmu mužovi nekomentovala. Zrazu sa však rozrozprávala na sociálnej sieti, čo neuniklo pozornému čitateľovi Nového Času. „Nuž niekto predal moju dôveru za pár eur, keďže fotku mohli vidieť len mnou zvolení ľudia. Moja naivita, už s tým, žiaľ, nič nespravím. Nechcem rozoberať žiadne detaily, ale predtým, ako kohokoľvek odsúdite, pamätajte, že každá minca má dve strany,“ tvrdí slečna.

„Screenshot príbehu, ktorý uzrel svetlo sveta, bol zverejnený pred mesiacom, bez jeho tváre, takže naozaj by som to nebrala ako provokáciu,“ vyviňuje sa Klára, ktorej však priateľka pritakala so slovami: „Žiaľ, niekedy citom nerozkážeš.“