Na psychiatrii v Rimavskej Sobote liečia novou metódou: Úžasné výsledky!

Vôňa, hudba, zvukové či svetelné prvky, príjemné prostredie – aj takto to funguje na psychiatrickom oddelení v nemocnici v Rimavskej Sobote. Snoezelen je nová terapeutická metóda navodzujúca atmosféru uvoľnenia a dôvery.

Novinka sa využíva pri liečbe pacientov s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím, ale aj pri mnohých ďalších druhoch psychických ochorení. Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota začala ako jedna z prvých nemocníc na Slovensku využívať miestnosť na terapiu Snoezelen na jeseň tohto roka.

Už teraz, napriek krátkemu obdobiu, sa ukazujú jej pozitívne účinky pri liečbe pacientov aj psychohygiene zamestnancov. „Neustále sa snažíme skvalitňovať zdravotnú starostlivosť a projekt Snoezelen rozhodne skvalitní starostlivosť o duševne chorých pacientov. Okrem štandardnej liečby je pre pacienta dôležitá aj psychoterapia či iná alternatívna terapia. Som veľmi rád, že sa personál psychiatrického oddelenia neustále snaží posúvať oddelenie vpred a zároveň hľadajú nové a hlavne účinné spôsoby liečby pre našich pacientov,“ povedal Richard Hrubý, riaditeľ nemocnice.

Väčšinou tento typ miestností využívajú v školstve, u detí, ktoré trpia poruchami správania alebo u ľudí s autizmom. Niekedy sa nachádzajú aj v zariadeniach pre seniorov. V nemocniciach sú zatiaľ raritou. „Potenciál tejto miestnosti som videla už pred pár rokmi, keď som o nej počula prvýkrát. Zoznámila som sa s tematikou, veľa som to konzultovala s psychológmi, aj s lekármi. Všetci myšlienku zaradiť Snoezelen do terapie podporili. Napriek tomu, že máme miestnosť v nemocnici len krátke obdobie, už to nám prinieslo pozitívne skúsenosti a odpovede na otázky o využiteľnosti tejto terapie. Vďaka pomôckam, ktoré Snoezelen ponúka, sa nám darí pacientov liečiť nielen rýchlejšie, ale hlavne s dlhším časovým účinkom,“ uviedla Magdaléna Kureková, vedúca sestra psychiatrického oddelenia.

Terapia Snoezelen bola pôvodne vyvinutá ako voľnočasový zážitok pre ľudí s ťažkým mentálnym a zmyslovým postihnutím. V súčasnosti má oveľa širšie využitie. Je určená pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, s poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, pre osoby s traumatickými poraneniami mozgu, s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. Pomáha aj ľuďom s hyperaktivitou alebo so seba poškodzujúcim správaním.

V rimavskosobotskej nemocnici ju využívajú tiež v rámci psychohygieny zamestnancov. „Cieľom Snoezelen je uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti pacienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu ako sú vnímanie, emocionalita, kognitívne procesy, komunikácia a motorika. Ďalšími zámermi môžu byť redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontánnosti, motivácie, iniciatívy či zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom alebo rodičom,“ zakončila Kureková.