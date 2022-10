Šokujúce vystúpenie Reného Richtera alias Golema v šou Česko Slovensko má talent: Čo mu hrozí za zničenie mince?!

Vedel, čo robí?! Šou Česko Slovensko má talent aj tento rok prichádza so šokujúcimi a s nevídanými talentmi, ktoré prekvapujú nielen divákov pri obrazovkách, ale aj ostrieľanú porotu.

Inak to nebolo ani uplynulú nedeľu, keď sa na javisko postavil René Richter (47), ktorý sa pýši silným zhryzom, s ktorým dokáže odhryznúť naozaj čokoľvek. V ukážke svojich zručností sa však rozhodol korčuľovať na tenkom ľade, keď si pochutnal na dvojeurovke, čo podľa slovenských zákonov nie je s kostolným poriadkom.



René Richter sa na javisko šou Česko Slovensko má talent postavil s vidinou víťazstva, keďže patrí medzi hŕstku ľudí, ktorým bol nadelený nevídaný talent. Ako málokto totiž dokáže so svojimi zubami veci, o ktorých sa bežným ľuďom len sníva. „Dostal som talent od Boha, že mám silnú držku. Pozvali ma aj do Ameriky, kde to testovali a zistili, že mám silnejší zhryz ako aligátor. A dokázal by som niekomu aj ruku odhryznúť,“ pochválil sa svojím nadaním účinkujúci, ktorý svoje vystúpenie začal netradične.

„Poprosil by som, nemáte nejaké drobné pri sebe? A môžete ich dať do kombinačiek, aby niekto nepovedal, že je to nejaký trik,“ znela požiadavka Richtera hneď na začiatku. Dvojeurovú mincu dostal od Jakuba Prachařa a následne ju priamo pred kamerami znehodnotil. Pomocou svojich zubov vybral jej stred a platidlo zostalo poškodené a rozložené na dva kusy. Za tento trik si vyslúžil pozitívny ohlas od obecenstva aj poroty, a to napriek tomu, že je u nás poškodzovanie meny trestné. To si však zrejme nikto z prítomných v tom „wau“ momente neuvedomil.