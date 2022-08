Dominika dobyla Ameriku chutným biznisom: Doma si jej umenie nevážili, za veľkou mlákou si ju nevedia vynachváliť!

Doma sa jej o takom úspechu ani nesnívalo! Krásna Dominika Karcolová (30) z Martina má povolanie ako stvorené pre maškrtné jazýčky - robí obložené misy, po ktorých je v Amerike obrovský dopyt. Paradoxne, kým na Slovensku predala za víkend ledva dve, v Chicagu sa o ne doslova trhajú a spraví ich aj 40. V čom tkvie tajomstvo jej úspechu za veľkou mlákou?

Šikovná Dominika (30) dokázala, že ak človek tvrdo robí a ide za svojím snom, úspech sa dostaví. Zažila ho až v Chicagu, kam sa pred troma rokmi odsťahovala so snúbencom. Chutné podnikanie sa pritom začalo v detstve láskou k jedlu. „Najskôr som ľúbila len všetko jesť a čím som bola staršia, vyvinula sa u mňa vášeň k vareniu aj pečeniu. Veľa som odpozorovala od mojej prababky a aj vďaka nej dodnes využívam staré techniky a všetko robím ručne, lebo robot nikdy nebude mať toľko citu ako vaše ruky,“ vysvetľuje s úsmevom.

K misám sa dostala náhodou. „Doma sa robili rôzne oslavy a mňa neskutočne vytáčalo, keď to nebolo usporiadané a dekorované. A tak som začala robiť misy len u nás v rodine. Pre mamu, krstnú mamu a podobne. Až som sa dostala k prvým objednávkam na Slovensku,“ spomína na svoje začiatky.

Párty na podnose

Na Slovensku so svojím biznisom neprerazila. Ľudia neboli ochotní priplatiť si a ona sa začala dostávať do mínusu. Zbalila si kufre a chodila po svete, až kým so snúbencom Štefanom nezakotvila v Amerike. Keď videla, koľko tam je osláv a aký je dopyt, rozhodla sa svoj biznis oživiť. Začiatky boli náročné, kým zistila, čo tamojším ľuďom chutí. Zlom prišiel začiatkom tohto roka.

„Všetko sa extrémne rozhýbalo a ľudia o mne začali hovoriť vo veľkom. Urobila som si tu naozaj dobré meno a nepotrebujem platiť za žiadne reklamy, lebo moje spokojné zákazníčky mi ju robia zadarmo,“ smeje sa šikovná Slovenka, ktorá za víkend zvládne pripraviť až 40 mís.

„Doma to boli ledva 2 - 3 a aj to som na tom prerobila a nezarobila,“ krúti hlavou. A ako je to s cenami? „Sú individuálne, veľmi často robím ceny na mieru a objednávky podľa rozpočtu klienta,“ hovorí. V čom je podľa nej tajomstvo jej úspechu?

„Moje misy sa asi už ani nedajú nazvať obloženými misami, ale skôr párty alebo umenie na podnose. Tak to nazvali moji klienti. Všetko si robím sama a je to 100 % domáce. A najmä každá misa je vždy originál, nikdy nerobím dve také isté,“ prizvukuje Dominika, ktorá napriek veľkému úspechu za veľkou mlákou túži po návrate domov na Slovensko, kde má rodinu a priateľov.