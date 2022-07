Mládežníci z Lemešian nemajú ani poriadne ihrisko, zaznamenali však úspech: Futbalistov z osady chcú elitné kluby!

Aj napriek skromným podmienkam majú úspech! Mládežnícki futbalisti z Lemešian (okr. Prešov) výkonnostne natoľko vytŕčajú, že sa o nich zaujímajú aj skauti z najvyššej súťaže, ktorí hľadajú talenty pre naše prvoligové kluby.

Úspešný a ambiciózny tréner mladých hráčov Samuel Čorba (19) Novému Času potvrdil, že zverenci mu robia veľkú radosť, lebo hrajú oduševnene a so srdcom. Aj keď nemajú regulárne ihrisko...

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Najlepším strelcom mužstva je Vojtech Balog (13), ktorý býva v osade aj s piatimi súrodencami. „Futbal ma baví, takisto dávať góly. Máme dobrého trénera, ktorý sa nám venuje a tešíme sa z víťazstiev,“ vraví talentovaný útočník. Nielen o neho, ale aj o brata Mária (12) a Mareka Siváka (13) sa už pritom zaujímajú skauti z najvyššej súťaže.

„Verím, že sa im podarí, aby odišli z osady a presadili sa v renomovaných kluboch - Spartaku Trnava alebo Dunajskej Strede. Len musia na sebe ďalej pracovať,“ spomenul Samuel Čorba, ktorý má v tíme až 12 hráčov z osady. Mladý tréner futbalistov sa paradoxne odmalička venoval hokeju a posledné dva roky presedlal na futbal kurióznym spôsobom - kamarát totiž potreboval na tréningu postrážiť deti. A odvtedy ich trénuje a venuje sa im...

Fungujú za tisícku

Talenty z osady pritom trénujú vo veľmi skromných podmienkach. FK Lemešany funguje s ročným rozpočtom iba tisíc eur a v obci nemá k dispozícii ani vlastné regulárne ihrisko. Kvôli majetkovo nevyrovnaným pozemkom časť z neho totiž ukrojili a predelili plotovými stĺpikmi. „Chlapci majú zodpovedný prístup nielen k tréningom, ale aj v zápasoch. Hrajú so srdcom a až do konca na maximum, lebo vždy chcú vyhrať,“ dodal tréner. A výsledky?

Starší chlapci postúpili do 4. okresnej ligy, darilo sa aj mladším, na celoslovenskom turnaji v obci Reca obsadili tretie miesto a na ďalšom turnaji Fragaria v Prešove skončili štvrtí. „Aj v malej obci sa môžu diať veľké veci a keď prídu úspechy, to je práve to, prečo trénujem tieto deti a venujem sa im. Je to neskutočný pocit, niečo nádherné, na čo nikdy nezabudnem a určite ani jeden z mužstva. Chlapcov z osady lákame na futbal, aby sa presadili a venovali prospešným aktivitám,“ zhodnotil výkony chlapcov Samuel Čorba.