Vraj strelil capa! Heger sa postavil Vallovej kritike: Nenesiem zodpovednosť len za Bratislavčanov

Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo svojej kritike vlády strelil capa. Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) a pripomenul, že energokríza je kríza gigantických rozmerov, ktorá negatívne zasahuje do života všetkých ľudí, firiem, miest, obcí i štátnej správy.

"Ako premiér nesiem zodpovednosť za opatrenia pre všetkých občanov, nielen pre občanov Bratislavy," podotkol na sociálnej sieti predseda vlády. Jedným z opatrení je podľa neho aj stropovanie cien, ktoré odberateľom energií ponúka istotu.

"Na druhej strane nariadenie Európskej komisie hovorí, že výrobcovia, ktorí na kríze extrémne zarábajú, sa majú vzdať časti svojich ziskov. Konkrétny príklad, Bratislava svoju elektrinu predala štátu (SPP) za 440 eur, a tu strop ceny odmieta, ale pri nákupe elektriny zastropovanie 199 eur, naopak, žiada," reagoval Heger.

Ak štát pristúpil k zastropovaniu nižších cien pre domácnosti, školy, nemocnice, mestá a obce, tak je podľa neho spravodlivé uplatniť aj strop pre výrobcov, ktorí mimoriadne zarábajú. "V opačnom prípade by občania z chudobnejších regiónov Slovenska doplácali na elektrinu pre Bratislavu omnoho viac, ako je spravodlivé," poznamenal.

Ak by štát platil Bratislave za výrobu elektriny 440 eur bez stropu a zároveň by jej dotoval cenu na úrovni 199 eur pri nákupe, tak rozdiel v cene by sa podľa premiéra hradil z dlhu, teda museli by sa naň poskladať občania z celého Slovenska.