Babiš po prehre prekvapuje: Je to vôbec on? Toto sú jeho najnovšie plány!

Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš, ktorého v druhom kole prezidentských volieb v sobotu (28. januára) porazil Petr Pavel, si chce od politiky oddýchnuť. Svoje ďalšie pôsobenie oznámi budúci týždeň vo štvrtok po sneme hnutia ANO. Povedal to v rozhovore pre iDNES.

"Dám si politický detox a budem sa chvíľu venovať sebe samému. Bolo to náročné," uviedol Babiš k svojim plánom na najbližšie dni. O tom, či zostane poslancom, chce viac povedať budúci týždeň. "V politike určite nejakou formou zostanem. Ale o tom rozhodne predsedníctvo hnutia," spresnil. Potom však doplnil, že svoj angažmán bude riešiť pravdepodobne iným spôsobom než teraz.

Na otázku, či sa chce opäť uchádzať o premiérsky post odpovedal, že hnutie ANO čaká budúci rok volebný snem a je otázne, kto sa vôbec stane predsedom. "Nehovorím, že budem kandidovať na premiéra. Pre hnutie môžem robiť napríklad kampane, môžem jazdiť za ľuďmi do regiónov," načrtol predstavu o svojej budúcnosti Babiš. Konkrétnejšie sa však vyjadriť nechcel.

Jeho rodina je s výsledkom prezidentských volieb vraj spokojná a aj on sám je nakoniec rád, že nevyhral. "Ak by sme boli vyhrali, tak by sme sa skutočne museli báť o život. Nám dlhodobo chodia vyhrážky, že nás chce niekto zabiť. Takže teraz moja rodina snáď konečne bude mať pokoj," dodal bývalý český premiér.