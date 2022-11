Slovensko sa lúčilo s úspešným podnikateľom Rosinom († 90): Pozrite, kto vystúpil s príhovorom!

S jedným najbohatších Slovákov sa v Púchove rozlúčilo takmer 200 ľudí. Štefan Rosina(†90) bol zakladateľom holdingu Matador a celý svoj profesijný život zasvätil rozvoju priemyslu na Slovensku. Jeho posledná rozlúčka bola honosná a zúčastnili sa na nej významní ľudia.

Vo veľkej sále Divadla Púchov prišiel posledné zbohom povedať bývalý prezident Ivan Gašparovič, bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš, generálny riaditeľ Dusla Šaľa, ako aj Jozef Habánik, rektor trenčianskej univerzity a mnohí ďalší podnikatelia.

Štefan Rosina sa zaslúžil o rozvoj mesta z priemyselného, technologického, športového, kultúrneho a akademického hľadiska a tiež bol čestným občanom mesta Púchov. Štefan tiež pomohol gumárskemu priemyslu v Púchove, dnes sa mu venujú jeho synovia a vnúčatá a úspešne zamestnáva tisícky ľudí.

Na verejnej rozlúčke vystúpili s príhovorom jeho najlepší kamaráti. Ako prvý rozprával Ivan Gašparovič. "Prišiel som sa v tichosti rozlúčiť s mojím priateľom s ktorým sme sa poznali dlhé roky. Keď chcel založiť vysokú školu, hovoril som mu, že to nebude jednoduché, on však tvrdohlavo išiel za svojím cieľom a podarilo sa mu to. Podarilo sa mu všetko, po čom išiel. Všetky veci vedel v pravý čas dosiahnuť. Bol otvorený a vedel zhodnotiť sám seba. To bola jeho veľkosť. Vedel, kedy treba skončiť a odísť v pravý čas. Ďakujem ti za všetko kamarát," predniesol emotívne Gašparovič.