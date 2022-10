Rusi zažili na Ukrajine ďalšie fiasko: Z Kadyrovho vyjadrenia mrazí, naozaj Putinovi odporúča toto?!

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v sobotu vyhlásil, že Rusko by malo na Ukrajine zvážiť použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou. S týmto vyhlásením prišiel Kadyrov po tom, ako boli ruské jednotky v sobotu ukrajinskými vojakmi vytlačené z kľúčového mesta Lyman v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

"Podľa môjho osobného názoru by sa mali prijať drastickejšie opatrenia, až po vyhlásenie vojnového stavu v pohraničných oblastiach (Ruska) a použitie jadrových zbraní s nízkou účinnosťou," uviedol Kadyrov na svojom kanáli na platforme Telegram, z ktorého citovala agentúra AFP.

Kadyrov pred tým zo zodpovednosti za ústup ruských jednotiek z Lymanu obvinil veliteľa Centrálneho vojenského okruhu generálplukovník Alexandra Lapina.

Kadyrov tvrdí, že Lapin poslal na všetky smery frontu v Lymane mužov mobilizovaných v Luhanskej ľudovej republike, ale nezabezpečil im potrebnú komunikáciu, interakciu a zásobovanie muníciou.

Podľa svojho statusu Kadyrov o rizikách na lymanskom fronte hovoril so šéfom ruského generálneho štábu Valerijom Gerasimovom. Gerasimov ho však údajne presviedčal, že Lapin je skúsený veliteľ a že k ústupu ruských jednotiek z Lymanu nedôjde.

Kadyrov vo svojom statuse píše, že nie je mrzuté to, že Lapin zlyhal, ale to, že ho "kryjú ľudia v generálnom štábe".

Dodal, že keby mal tú moc, degradoval by Lapina na radového vojaka, zbavil ho vyznamenaní a "so samopalom v rukách ho poslať do prvej línie, aby krvou zmyl hanbu", ktorú Rusku spôsobil.

Na tieto Kadyrovove slová medzičasom súhlasne reagoval ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, ktorý len nedávno prestal skrývať, že stojí za súkromnou armádou známou ako Vagnerova skupina - bojujúcou momentálne na strane Ruska aj vo vojne na Ukrajine.

Britská stanica BBC dodala, že "vagnerovci" na sociálnych sieťach kritizujú vedenie ruského ministerstva obrany už niekoľko mesiacov. Argumentujú, že velitelia týchto žoldnierskych jednotiek sa o svojich podriadených starajú lepšie a bojové úlohy, ktoré im boli zverené, plnia s menšími stratami.