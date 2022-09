V Rusku nastala panika: Tisícky mužov sú vrhnuté do mlynčeka na mäso! Protesty proti mobilizácii

Protivojnoví aktivisti zvolávajú v Rusku na stredajší (21.9.) večer na celonárodný protest proti čiastočnej mobilizácii, ktorú vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. List The Guardian píše, že rozhodnutie Kremľa vyvolalo v Rusku šok. Podľa agentúry Reuters sa rýchlo vypredávajú jednosmerné letenky z Ruska.

"Tisícky ruských mužov - našich otcov, bratov a manželov - budú vrhnuté do vojnového mlynčeka na mäso. Za čo budú umierať? Prečo budú mamičky a deti prelievať slzy? "uvádza hnutie Vesna vo vyhlásení, kde vyzýva Rusov, aby dnes o 19.00 h vyšli do centier svojich miest. Rusko má niekoľko časových pásiem, napríklad v Moskve je o hodinu viac ako v Prahe.

"Teraz vojna príde do každého domu a každej rodiny," varuje ďalej zoskupenie, ktoré je podľa agentúry Reuters protivojnovým združením. Vesna ďalej viní režim ruského prezidenta Putina z toho, že "uvrhol Rusko do strašlivého krviprelievania, izolácie a chudoby". Podľa serveru Meduza vyzvalo toto združenie o deň skôr ruských vojakov, aby sa odmietli zúčastniť na invázii na Ukrajine a vzdali sa skôr, ako vstúpi do platnosti chystaný zákon, ktorý v týchto dňoch schvaľuje ruský parlament, a podľa ktorého sa takýto krok stane trestným činom.

Agentúra AP píše, že čiastočná mobilizácia pravdepodobne zvýši znepokojenie Rusov z vojny, avšak nie je podľa nej jasné, koľko ľudí sa odváži naozaj protestovať, keďže úrady opozíciu a kritiku invázie na Ukrajine potierajú. Po jej februárovom začiatku bezpečnostné zložky pozatýkali v Rusku počas protestov najmenej 16 000 demonštrantov, vyplýva z informácií projektu OVD-Info, ktorý monitoruje policajné zásahy v Rusku.