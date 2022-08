Takmer stovka ľudí sa snaží zachrániť veľrybu uviaznutú v rieke: Akcia sa začala

Francúzski námorní experti začali v utorok večer rozsiahlu a zložitú operáciu s cieľom zachrániť nebezpečne vychudnutú veľrybu bieluhu, ktorá zablúdila do vôd rieky Seina. Jej cieľom je vrátiť ju na otvorené more, informovala agentúra AFP.

Skupina 24 policajných a hasičských potápačov absolvovala záverečnú inštruktáž predtým, než sa presunula k rieke a začala sa usilovať o vyzdvihnutie veľryby z vody a jej premiestnenie na nákladné auto s cieľom prepravy.

Bieluha je chránený druh veľryby, ktorá sa zvyčajne objavuje v studených arktických vodách. Tento štvormetrový živočích, ktorý bol minulý utorok spozorovaný v Seine a ktorého prítomnosť v tejto rieke je výnimočná, sa od minulého piatku nachádza v plavebnej komore Saint-Pierre-la-Garenne v departemente Eure. Toto stavidlo s rozmermi približne 125 krát 25 metrov leží asi 100 kilometrov severozápadne od Paríža, spresnil v pondelok na svojom webe denník Le Monde. Na ambicióznej záchrannej akcii sa podieľa približne 80 ľudí vrátane 40 hasičov a množstva policajtov, ktorí oblasť zabezpečujú, uviedla generálna tajomníčka departementu Eure Isabelle Dorliatová-Pouzetová.

Potápači a špecialisti na zvieratá vrátane veterinárnych lekárov sa v rámci operácie budú snažiť dostať bieluhu do "akéhosi druhu hojdacej siete, aby ju zavesili nad vodu a preniesli do vozidla, ktoré ju potom prepraví do mora", spresnila. Kým prebiehali prípravy na túto záchrannú akciu, pozdĺž brehov rieky Seiny sa zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí operáciu pozorovali, píše AFP.

Bieluhu v Seine prvýkrát spozorovali minulý týždeň v oblasti ďaleko od jej arktického prostredia. Na záberoch z dronu, ktoré natočili francúzski hasiči, bolo vidieť, ako veľryba pomaly pláva v toku Seiny medzi Parížom a normandským mestom Rouen, čiže mnoho desiatok kilometrov vo vnútrozemí.