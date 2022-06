Bruško jej rástlo a rástlo, no tehotná nebola: Hrôzostrašná diagnóza od lekárov!

Hollie Welhamová (21) si myslela, že je tehotná, bruško jej totiž rástlo každý deň. Neskôr sa však dozvedela desivú pravdu.

Po viacerých negatívnych tehotenských testoch poslali mladú Britku na ultrazvuk. Na ten mala však pôvodne čakať až päť týždňov. Nakoniec sa jej to podarilo už po týždni. Cítila sa stále zle – mala silné kŕče, krvácala a taktiež ju bolel chrbát, píše o tom britský The Sun.

Lekári však prišli na to, že na pravom vaječníku jej rástla veľká cysta, ktorá našťastie nebola rakovinotvorná. Čakajúc na operáciu však Hollie bruško každý deň rástlo: „Nemôžem uveriť, aké veľké mám bruško. Akoby som bola v deviatom mesiaci.“

Britka dodáva, že mala problém zmestiť sa do akýchkoľvek šiat či riflí. „Myslela som, že je to z toho, že som na Vianoce veľa jedla. Keď sa však stupňovali niektoré bolesti, myslela som, že som tehotná.“ V čaše, keď žene cystu operovali, bola veľká už 27 centimetrov, čo je viac ako futbalová lopta. Lekárom sa ju však úspešne podarilo odstrániť spolu s pravým vaječníkom.

„Nemalo by to mal vplyv na moju plodnosť. Stále môžem mať deti, len to môže trvať dlhšie,“ opisuje svoju situáciu Hollie. Britka teraz tvrdí, že sa o svoj príbeh chce podeliť a šíriť povedomie o zákernej chorobe. „Bolo to desivé, ale už je všetko dobre. Zotavujem sa a bude to fajn,“ uzatvára Hollie.