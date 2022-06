Horskí záchranári mali plné ruky práce: Vo Vysokých Tatrách sa toho dialo šialene veľa

Viaceré zásahy súbežne mali v sobotu popoludní vo Vysokých Tatrách horskí záchranári.

Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, najprv potrebovali pomoc dvaja slovenskí turisti vo veku 50 a 36 rokov. Počas schádzania z Jahňacieho štítu, ešte v Kolovom sedle, zišli z turisticky značeného chodníka a dostali sa do ťažko schodného terénu, z ktorého sa nevedeli samostatne dostať.

"Krátko na to bol na tiesňovú linku HZS 18 300 nahlásený výpadok dvojice horolezcov počas zlaňovania z Ostrej vežičky, smerom do Furkotskej doliny. Obaja horolezci sa po páde nachádzali pod stenou, boli pri vedomí, no pri páde utrpeli poranenia dolných končatín," uvádza HZS.

Po pár minútach prišla ďalšia žiadosť o pomoc z Veľkej Svišťovky, kde padajúce skaly spôsobili poranenie hornej končatiny poľskému turistovi. Následne pod Kriváňom potreboval pomoc ďalší slovenský turista, ktorý pri páde z chodníka nad Rázcestím v Krivánskom žľabe utrpel poranenie hrudníka.

"Ešte počas prebiehajúcich záchranných akcií potrebovala vo Vysokých Tatrách, na turistickom chodníku vo Veľkej Studenej doline, pomoc ďalšia slovenská turistka s úrazom členka," informuje HZS s tým, že všetky záchranné akcie prebehli v súčinnosti s posádkami Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby - Air Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu a Banskej Bystrice.