Polícia vyšetruje tragickú nočnú nehodu: Nepripútaného Matúša († 27) vystrelilo z auta!

Vzala mu život rýchla jazda? Túto otázku si kladú najmä najbližší Matúša († 27), ktorý zahynul v piatok neskoro večer pred obcou Slepčany (okr. Zlaté Moravce).

Cesta, kde mladík prišiel o život, je pritom pomerne prehľadná, lenže v noci tam je slabšia premávka a podľa miestnych tam vodiči jazdia extrémne rýchlo.

Obrovský náraz a potom už len zlovestné ticho, ale aj množstvo otázok, kam sa Matúš tak ponáhľal. Fatálna nehoda pri Zlatých Moravciach sa v piatok večer skončila nezmyselnou tragédiou. „Dopravní policajti z Nitry boli v piatok večer privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi obcami Tesárske Mlyňany a Slepčany,“ informovala polícia na sociálnej sieti. „Len 27-ročný vodič vozidla Alfa Romeo pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, následkom čoho prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do oproti idúceho autobusu, ktorý viedol muž (61). Následne nato ho vymrštilo do jeho jazdného pruhu, kde vrazil do zvodidiel, ktoré poškodil. Auto následne od zvodidiel odhodilo do toyoty, ktorá skončila mimo vozovky. Vodič pravdepodobne z dôvodu nepripútania sa bezpečnostným pásom vyletel z auta na cestu a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ prezradili muži zákona, ktorí tragédiu vyšetrujú. „Okolnosti, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin usmrtenia,“ dodali. Kam sa mladý muž tak ponáhľal, nevedno, no miestni hovoria, že tento úsek je pomerne prehľadný, a preto tam vodiči jazda extrémne rýchlo. „V noci je premávka slabšia, a tak tam šoféri jazdia o to rýchlejšie. Lenže, keď sa vynorí auto z protismeru, ktoré predbieha pomalšie vozidlo, neraz dochádza k rizikovým situáciám. Bola to otázka času, kým dôjde k ďalšej tragédii,“ povedala Natália (42), ktorá týmto úsekom pravidelne jazdí na nákupy a do práce.