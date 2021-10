Dochádza im trpezlivosť: Viac ako 70 starostov a primátorov podpísalo výzvu vláde

Starostovia a primátori chcú byť rovnocennými partnermi vlády, nechcú už stáť bokom pri jej kľúčových rozhodnutiach v otázke obcí a miest, ktoré zastupujú.

Takúto výzvu dnes vláde adresovali lídri samospráv za mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) po svojom celoslovenskom stretnutí v Poprade. Výzvu vláde podpísalo viac ako 70 starostov a primátorov, ďalší sa k nim pripojili na diaľku.

„Žiadame, aby Vláda SR pri všetkých zásadných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú našej obce, mesta, regiónu, nás prizývala ako rovnocenného partnera do včasnej diskusie a umožnila nám relevantne vstúpiť do procesov a zastupovať pohľad občanov, ktorí tento región roky spoluvytvárajú a formujú,“ uvádza sa vo výzve.

Strana KDH má podľa jej predsedu Milana Majerského v regiónoch mimoriadne silné zastúpenie, a to 220 starostov a primátorov a 2 994 regionálnych, mestských a miestnych poslancov. Uviedol to dnes počas brífingu v Poprade. Podľa neho však regióny často nie sú prioritou pre jednotlivé ministerstvá a chýba komunikácia zo strany vlády pred legislatívnymi zmenami. „Dôležité je, aby vláda týchto ľudí neobchádzala. Starostovia a primátori pomohli, a teraz je na rade, aby vláda pomohla im,“ skonštatoval, pričom poukázal na významnú úlohu, ktorú samosprávy zohrávali počas pandémie a testovania. Medzi dôležité témy, pri ktorých by samosprávy nemali stáť bokom, označil Majerský rušenie súdov v okresných mestách či stratifikáciu nemocníc. „Rozhodnutia by sa mali robiť zdola, cez starostov, v komunikácii s vládnymi predstaviteľmi. Je obchádzaný častokrát ZMOS, Únia miest, častokrát je obchádzané združenie SK 8, župní predstavitelia. Toto je chyba. Regióny patria do politiky,“ poznamenal predseda KDH.

Podľa starostu Oravskej Polhory Michala Strnála (KDH) diskusie v tomto smere so štátom viaznu a o závažných rozhodnutiach sa predstavitelia samospráv dozvedajú ako poslední. Ako príklad uviedol avizované zrušenie Okresného súdu v Námestove či presunutie trstenskej nemocnice do najnižšej, piatej kategórie. Poukázal pritom na protest proti zrušeniu súdu, ktorý sa v stredu konal priamo pred jeho budovou. „Starostovia a primátori sa dostávajú na poslednú koľaj a popri tom tieto osoby sú priamo volené občanmi a sú im najbližšie. Mnoho z tých nezmyselných stanovených nariadení musia starostovia a primátori vysvetľovať a implementovať vo svojich obciach,“ skonštatoval v Poprade.

Starostka šarišskej obce Radatice Gabriela Viazanková (KDH) zase naznačila decentralizáciu eurofondov. Podľa nej by tieto financie mali samosprávam prerozdeľovať práve samosprávne kraje, označila to za oveľa trefnejšie a peniaze by boli podľa nej lepšie použité. „Verím tomu, že by aj naši obyvatelia pocítili oveľa väčší prísun toku eurofondov do svojich obcí. My veľmi dobre vieme, že sa trápime s výzvami, nie sú zverejnené. Stále počúvame o veľkom balíku peňazí, ktorý iba niekde je, ale reálne ho nikto nevidí,“ uviedla Viazanková. Vládu preto vyzvala, aby začala konať a aby boli peniaze, ktoré má Slovensko prisľúbené a s ktorými môže hospodáriť, trefne použité do regiónov.