Megatrapas nevesty! Sťažovala sa, že jej salón poslal zlé šaty: Odpoveď vás dorazí

Nevesta absolútne zúrila, že jej svadobné šaty nevyzerajú tak, ako pri objednávke. Následne si uvedomila svoju veľmi ponižujúcu chybu.

Budúca nevesta sa sťažovala, že šaty, ktoré dorazili, nevyzerajú vôbec ako tie, ktoré si objednala. Žena priznala, že poslala obchodu nahnevanú správu a požadovala vrátenie peňazí. Cítila sa frustrovaná z toho, že jej hon za dokonalými šatami bude musieť začať odznova. Doplnila aj fotografie šiat, ktoré si vybrala na figuríne, a potom ich porovnala s tým, ako na nej šaty vyzerali, pričom mnohé detaily chýbali.

Nakoniec si však uvedomila svoju trápnu chybu, keď obchod odpovedal a jednoducho jej odkázal: „Dobrý deň. Obliekli ste si šaty naruby. Oblečte si ich, prosím, správnym spôsobom.“ Nevesta zostala veľmi pobavená a podelila sa o veselú nehodu na Facebooku a napísala: „Pred dvoma týždňami mi prišli svadobné šaty. Bola som skutočne rozrušená tým, ako vyzerajú, a tak som poslal nahnevaný e -mail spoločnosti, že ich chcem vrátiť. Odfotila som sa v šatách a povedala som im, že to nevyzerá ako to, čo som si objednala. No dnes som dostala túto odpoveď: „Obliekli ste si šaty naruby. Oblečte si ich, prosím, normálne.“

Pokračovala slovami: „Kto vedel, že posielajú svadobné šaty naruby? Šaty boli skutočne krásne. Niekedy nezáleží na tom, koľko skúseností máme... Stále nám môže chýbať zdravý rozum, napríklad ako sa správne obliecť.“