Hviezda Oteckov Oliver Oswald: Dojemné vyznanie žene svojho života

Dojemné vyznanie. Herec Oliver Oswald (20) je známy nielen vďaka markizáckemu seriálu Oteckovia, ale už aj ako moderátor z rádia.

V jeho pracovnom živote sa mu veľmi darí a pomaly si plní svoje veľké sny. Teraz priznal, ktorej žene vďačí za to, kým je.

Oliver Oswald nepochybne najviac zažiaril vďaka úspešnému seriálu Oteckovia. No jeho herecká hviezda vystrelila, už keď bol malý chlapec v seriáli Zita na krku, a zahral si aj v niekoľkých filmoch. Pomaly, krok po kroku, si úspešne rozbieha svoju hereckú, ale aj moderátorskú kariéru. No Oliver dobre vie, komu patrí z jeho strany veľké poďakovanie. „Za všetko, kým som, alebo v čo dúfam, že budem, vďačím svojej anjelskej mame. Mami, najviac na svete ťa milujem. Boli sme na akcii, kde bola téma 30. roky, nechodíme takto oblečení bežne,“ opísal herec so štipkou humoru, ale najmä s veľkým obdivom ku svojej milovanej mame.