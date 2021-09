O čo išlo pápežovi počas návštevy? Biskup Haľko vysvetľuje: Veľavravné slová

Spôsob komunikácie s biskupmi či miesta, ktoré navštívil Svätý Otec a to, čo tam povedal, bolo o stavaní mostov a pozvanie k tomu, aby sme v tom pokračovali.

Uviedol to v stredu po svätej omši v Šaštíne, ktorej sa zúčastnil aj Svätý Otec František v posledný deň svojej apoštolskej cesty na Slovensku, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.

Pripomenul, že pápež sa nazýva aj pontifex, čiže staviteľ mostov. "Návšteva domova Betlehem v Bratislave a košického sídliska Lunik IX je mostom smerom k ľuďom, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc," povedal Haľko. Stretnutie so židovskou komunitou je podľa jeho slov tiež premosťovaním, ktoré je historicky komplikované. "Mládež je veľmi dôležitá skupina. Veľká časť mládeže je vzdialená od cirkvi a od Boha a tiež sme vyzvaní k tomu, aby sme hľadali mosty aj k nim," poznamenal Haľko.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober povedal, že politika počas posledných štyroch dní prestala mlieť svoje zrno a spoločnosť sa sústredila na prítomnosť pápeža. "Je to autorita veľmi vážna vo svete, morálna predovšetkým. Je to katolícka cirkev, ktorá ho sem pozvala a takisto aj predstavenstvo štátu. Myslím si, že posolstvo, ktoré urobil na každom jednom mieste, je veľmi dôležité a je treba si ho premyslieť," povedal Bober. Poznamenal, že ide o pohľad pápeža na cirkev v dnešnej dobe a nie sú to malé veci. Ako doplnil, ak budeme chcieť urobiť niečo so Slovenskom, tak nech sa tieto slová pápeža ujmú v každom jednom z nás, predovšetkým však u tých najvyšších.

Pápež František v stredu končí svoju štvordňovú apoštolskú cestu na Slovensku. Tá sa začala v nedeľu (12. 9.). Počas svojho pobytu navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a v stredu aj Šaštín. Popoludní odlieta hlava katolíckej cirkvi z bratislavského letiska naspäť do Ríma.