Očkovanie v prešovskom obchodnom centre jednorazovou vakcínou: Toto prekonalo všetky očakávania!

Za necelých päť hodín zaočkovali v obchodnom centre (OC) na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove proti ochoreniu COVID-19 celkovo 200 ľudí.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) tam v nedeľu zabezpečuje podanie vakcíny Janssen pre nezaregistrovaných záujemcov starších ako 16 rokov.

"Záujem je naozaj obrovský, prekonalo to aj naše očakávania. V tejto chvíli máme zaočkovaných 200 ľudí. V konečnom dôsledku to má dvojaký účinok. Jednak ten, že ľudia majú jednorazovú vakcínu, majú ju ihneď bez toho, aby sa predtým museli hlásiť v zložitom systéme. Druhý aspekt je ten, že to znižuje náklady PSK a vôbec štátu, keďže sme vo verejných priestoroch, kde je dobrá infraštruktúra. Tieto priestory sú dokonca klimatizované, čiže sú možno o stupeň na vyššej úrovni ako naše telocvične, kultúrne domy alebo športové haly," povedal predseda PSK Milan Majerský.

Že budú očkovať v OC sa podľa jeho slov rozhodli vo štvrtok (15. 7.). "Na Slovensku sme asi prví, ale možno budeme dobrým príkladom pre iných a aj iné kraje začnú ponúkať takúto službu ľuďom. Komunikujeme aj s inými OC na území PSK. Tento týždeň chceme spustiť očkovanie taktiež v OC v Poprade," doplnil Majerský.

Ako ďalej povedal vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK Jozef Tekáč, mali v OC pripravený jeden očkovací tím v zložení lekár a zdravotná sestra.

"Hneď, ako sme videli, aký je záujem, povolali sme aj náhradníkov, čiže teraz už očkujú obidva tímy. Náš cieľ bol zaočkovať minimálne 100 ľudí, to by sme považovali za úspech. Teraz je zaočkovaných 200 ľudí, máme pripravených nie 300, ale do zálohy sme si zobrali 500 dávok vakcíny," priblížil Tekáč s tým, že ak by nestačil ani tento počet, vedia z prešovského VOC dodať ďalšie dávky.

Do OC sa podľa neho prišli zaočkovať ľudia, ktorým sa nedarilo registrovať v systéme. "Potom sú tu ľudia, ktorí sa jednoducho z pohodlnosti nechceli registrovať a toto im vyhovuje. Tretia skupina sú ľudia, ktorí sa chystajú, alebo respektíve už majú termín dovolenky, a preto sa prišli rýchlo zaočkovať," dodal Tekáč.

Výjazdová očkovacia služba PSK od svojho spustenia 8. mája podala už takmer 14.000 vakcín. Ďalších viac ako 163.000 vakcín bolo od konca februára do začiatku júla aplikovaných vo VOC.