Gröhling sa rozohnil: Na Slovensku len lamentujeme, iné krajiny sú míle pred nami

Namiesto populistických fráz o rozdeľovaní by sme sa mali sústrediť na osvetu v očkovaní.

Na sociálnej sieti to zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Poukázal na význam vakcinácie pre spoločnosť. Podčiarkol, že očkovaní prispievajú ku kolektívnej imunite a tou chránime aj vážne chorých, ktorí sa očkovať nemôžu. Zároveň sa zastal vedcov a odborníkov podporujúcich očkovanie. Verí im a stojí za nimi. Strana SaS odmietla útoky na lekárov a odborníkov. Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) vyzvala verejnosť i predstaviteľov demokratických parlamentných strán, aby odsúdili podobné prejavy verbálnej agresie. Upozornila, že môžu prerásť do fyzického násilia.

"Populizmus nás ďaleko nedostane. Politici môžu teraz rozprávať, ako nechcú ľudí rozdeľovať, no o pár mesiacov im budú musieť vysvetľovať, prečo ich blízki zomreli, prečo prišli o prácu, prečo je zas všetko zatvorené. Zodpovedné nie sú krátkodobé populistické kroky, ale plánovanie do budúcnosti a vysvetľovanie hoc aj nepopulárnych opatrení," zdôraznil minister. Význam očkovania vidí v odbremenení nemocníc, fungovaní podnikov či škôl a znížení šance nákazy iných, pretože očkovaní majú pri prípadnom nakazení výrazne nižšiu vírusovú nálož. Podotkol, že zatiaľ čo na Slovensku lamentujeme, čo je a nie je fér, iné krajiny sú ďaleko pred nami.

Poukázal napríklad na Rakúsko, kde do prevádzok pustia len očkovaných, otestovaných alebo ľudí s prekonaným ochorením COVID-19, pričom testy sú bezplatné len v pár mestách. Dodal, že francúzsky prezident Emmanuel Macron chce dosiahnuť 100-percentú zaočkovanosť a ohlásil povinné očkovanie zdravotníkov, hasičov či zamestnancov domovov sociálnych služieb. "Od augusta bude vo Francúzsku na vstup kdekoľvek potrebné očkovanie, PCR test alebo prekonanie ochorenia COVID-19. Za PCR testy sa bude od jesene platiť," uviedol minister.

Bittó Cigániková poznamenala, že je za čiarou, aby opozícia a konšpiračné weby neustále živili spochybňovanie lekárov a epidemiológov. "Rešpekt voči odborníkov ide ruka v ruke s dôverou v demokratické inštitúcie. V demokratickej spoločnosti je neakceptovateľné, aby vyjadrovanie nesúhlasného stanoviska bolo súčasťou osobných útokov," skonštatovala.

Predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová považuje zintenzívnenie očkovacej kampane a výhody pre zaočkovaných za najlepšiu prevenciu pred treťou vlnou pandémie. Všetky alternatívy, napríklad lockdown, majú podľa nej horší dosah na fyzické a mentálne zdravie ľudí a spôsobujú enormné škody podnikateľom. "Je od politikov nezodpovedné sabotovať opatrenia či flirtovať s hlasmi antivaxerov, ktorí popierajú overené fakty o vakcínach," zdôraznila s tým, že útoky na vedcov, on-line a najmä fyzické, by mala vláda odsúdiť a urobiť všetko pre to, aby sa to neopakovalo.