Laura si kúpila svadobné šaty z druhej ruky: Bol v nich ukrytý odkaz, ktorý jej zmenil život

Laura Trower našla ručne napísaný odkaz na svadobných šatách, ktoré kúpila v charitatívnom obchode britského Červeného kríža, a nadviazala tak srdečné priateľstvo s jej pôvodnou majiteľkou.

Ako píše britský Daily Mirror, keď Laura Trower zbadala svoje vysnívané svadobné šaty v okne charitatívneho obchodu britského Červeného kríža, rozplakala sa šťastím pri neuveriteľnom náleze.

„Dokonalé“ šaty boli prvé, ktoré si Laura z južného Londýna vyskúšala už v roku 2019. Zamestnanci jej povedali, že vďaka kúpe zabezpečia charite tri invalidné vozíky. Ale kúzlo šiat sa ešte len začínalo, pretože 31-ročná žena našla priložený odkaz od pôvodnej majiteľky Fran s kontaktnými údajmi a požiadavkou, aby ten, čo ich kúpil, jej poslal svadobné fotky a ona mohla druhýkrát zažiť „veľký deň“.

Keď Laura povedala svoje "Áno", kontaktovala pôvodnú majiteľku. Následne si poslali fotografie z oboch svadieb, ktoré boli spojené vďaka láskou k šatám. Fran povedala, že každý sa upína na svoje svadobné šaty a ona len chcela vedieť, kto ich má. Taktiež prezradila, že nečakala nič, a keď jej prišli správy s fotkami, tak bola veľmi prekvapená, a to aj preto, lebo to bolo už po dlhšej dobe. Dodala, že mala obrovskú radosť pri vedomí, že niekomu sa páčia tak, ako jej.

Laura chce teraz v tradícii pokračovať, a tak ich vzala späť do obchodu, kde ich kúpila s nádejou, že ich nájde niekto rovnako, ako ona. Zanechala na nich odkaz, v ktorom sa píše, že šaty kúpila v tomto obchode na svoju svadbu, takže sú späté s predajňou. Dúfa, že ktokoľvek si ich kúpi, podelí sa o krásne zážitky a históriu šiat tak ako ona a Fran.

Pôvodná majiteľka kúpila šaty v svadobnom obchode za 1 500 libier ešte v roku 2017. Zamestnanci britského Červeného kríža tvrdia, že si pamätajú, ako prišli šaty do obchodu v nedotknutej krabici. Britský riaditeľ regionálneho maloobchodu Červeného kríža, Berni Considine, uviedol, že nie veľa ich odevov má osobitnú poznámku, ale aj bez tohto posolstva sú tieto šaty nádherné – je na nich niečo, čím vyniknú – dizajn a strih, sú to prosto ohromujúce. Pokračoval, že britský Červený kríž bol pred pandémiou známy svojimi udalosťami v súvislosti so svadobnými šatami, keď v obchode venovali jeden deň svadobným šatám a svadobným doplnkom. Boli by radi, keby mohli tieto šaty odovzdať budúcej neveste a byť tak naďalej súčasťou života týchto jedinečných šiat a všetkého, čo symbolizujú.

Šaty sa nachádzajú v obchode a momentálne stoja 150 libier.