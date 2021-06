Ďalší schválený plán obnovy: Taliani dostanú balík, o ktorom sa im ani nesnívalo

Európska komisia dnes schválila taliansky plán obnovy ekonomiky potýkajúca sa s dôsledkami pandémie covidu-19.

Krajina s treťou najväčšou ekonomikou v dvadsaťsedmičke z únijného fondu o celkovom objeme 750 miliárd eur dostane 191,5 miliardy eur, teda najviac zo všetkých krajín.

"Toto je pre našu krajinu deň hrdosti," povedal podľa agentúry Reuters taliansky premiér Mario Draghi na tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Predtým, počas utorka už šéfka EK oznámila schválenie nemeckého plánu vo výške 25,6 miliardy eur.

Keď talianskemu plánu budúci mesiac dajú zelenú ministri financií, dostane Rím 24,9 miliárd eur na predfinancovanie projektov, ktoré chce realizovať. Podľa Európskej komisie vloží 37 percent celkovej sumy do boja s klimatickou zmenou, peniaze pôjdu napríklad na zvyšovanie energetickej úspornosti domov.

Ďalšie projekty sú zamerané na obnoviteľné zdroje energie, vrátane vodíka. Veľký dôraz Taliansko kladie na zníženie emisií v doprave, investovať chce do udržateľnej dopravy v meste a do železničnej infraštruktúry. Štvrtina balíka peňazí poslúži juhoeurópskej krajine pri prechode do digitálnej éry.

Brusel požaduje, aby do ekologických projektov krajiny investovali najmenej 37 percent vyčlenených peňazí, v prípade digitalizácie má ísť o 20 percent.