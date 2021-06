Kollár na rokovaní V4: Čo chce pre Slovákov zaočkovaných Sputnikom vybojovať

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzdvihol počas piatkového rokovania predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Poľsku úlohu formátu V4.

Na rokovaní s kolegami chce hovoriť aj o vakcíne Sputnik V a uznávaní dokladov o očkovaní ňou. Túto otázku podľa neho treba vyriešiť, aby aj občania Slovenska zaočkovaní ruskou vakcínou mohli cestovať aspoň do okolitých krajín.

"Treba to našim občanom zabezpečiť, aby mohli minimálne do Chorvátska a do krajín našich najbližších susedov cestovať aj s potvrdením o očkovaní vakcínou Sputnik," uviedol šéf slovenského parlamentu. Hoci je to podľa neho skôr téma pre vládu a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), otvorí ju aj na rokovaní s predsedami parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky.

V tejto súvislosti poznamenal, že je rád, že sa Sputnikom na Slovensku začalo očkovať. "Nie je nič horšie ako pomaly povaliť vládu na Sputniku, nakúpiť ohromné množstvo vakcíny a nepoužiť ju, alebo aby bola nepoužiteľná pre občanov. Na čo sa ňou potom dávali očkovať?" podotkol.

Kollár tiež priblížil, že v prvej časti piatkového rokovania hovorili s kolegami z V4 napríklad o kybernetickej bezpečnosti a dôležitosti fungovania a spolupráce v rámci bezpečnostných euroatlantických štruktúr, o hrozbe z Východu i o prípadných hrozbách ďalšej migračnej vlny.

Šéf slovenského parlamentu podčiarkol úlohu formátu V4 a považuje za dôležité jeho zachovanie. "Máme väčší hlas v Európe, väčšiu silu. Je veľmi dôležité, aby sme formát V4 udržali ďalej pri živote," dodal.