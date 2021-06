Tragický pád stíhačky do Čierneho mora, smutná dohra: V Bulharsku potvrdili smrť pilota

Bulharské ministerstvo obrany potvrdilo vo štvrtok smrť pilota, ktorého stíhačka sa počas výcvikovej misie zrútila do Čierneho mora. Informuje o tom bulharská tlačová agentúra BTA.

K nehode stíhačka MiG-29 došlo v stredu po polnoci. Pilot bol nezvestný, na vraku lietadla sa však našiel biologický materiál, ktorý odoslali na analýzu DNA.

V prípade obete ide o 47-ročného majora a skúseného pilota Valentina Terzieva. Jeho stíhačka zmizla z obrazoviek radarov o 00.45 h miestneho času (utorok 23.45 h SELČ) nad bulharskými teritoriálnymi vodami v Čiernom mori počas vojenského cvičenia Šabla, spresňuje BTA. Cvičenie po incidente prerušili.

Bulharský minister obrany admirál Emil Eftimov na tlačovej konferencii uviedol, že pokračuje pátranie po čiernej skrinke stíhačky s cieľom zistiť príčinu nehody. Operácia bude podľa neho pokračovať dovtedy, kým sa nedosiahnu hodnoverné výsledky. Bulharský prezident Rumen Radev vyjadril rodine pilota sústrasť.

Od vstupu do NATO v roku 2004 sa Bulharsko snaží nahradiť svoju leteckú flotilu prúdových lietadiel MiG-29 sovietskej výroby, no pre finančné problémy sa zaobstaranie tejto techniky opakovane oneskoruje.

Balkánska krajina podpísala v roku 2019 dohodu o kúpe ôsmich vojenských prúdových lietadiel F-16 od americkej firmy Lockheed Martin. Išlo o iniciatívu v snahe prispôsobiť svoje vzdušné sily štandardom NATO. Prvé z týchto stíhačiek by mali do krajiny dodať do roku 2023.