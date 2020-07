Koronavírus mu urobil škrt cez rozpočet! Raper Kali musel počas koronakrízy - ako mnohí ďalší umelci - zrušiť všetky svoje koncerty. Dnes je však späť v plnej sile a kalendár má do konca roka zúfalo plný. Karanténa mu však priniesla mnoho dobrého, nakoľko mal čas si nielen oddýchnuť, no aj tráviť čas so svojou rodinou. Prehovoril však aj o tom, v čom počas korony poriadne prestrelil a čo musí teraz dávať do poriadku.