Liverpool odčinil debakel so City: Šampión proti outsiderovi bodoval naplno

Anglický futbalový majster FC Liverpool zvíťazil v nedeľnom 33. kole anglickej Premier League na Anfielde nad Aston Villou 2:0.

O triumfe zverencov nemeckého trénera Jürgena Kloppa rozhodli senegalský útočník Sadio Mane, resp. anglický stredopoliar Curtis Jones.

"The Reds" si v prvom polčase nevypracovali žiadnu zaujímavejšiu šancu, hoci loptu mali častejšie pod kontrolou. Ani v druhom polčase neboli veľmi efektívni až do okamihu, keď ich do vedenia dostal Mane, ktorý "angličákom" od brvna zakončil peknú kombinačnú akciu. V 90. minúte potom pohotovou strelou zvnútra šestnástky spečatil 29. ligové víťazstvo "červených" v sezóne Curtis Jones.

Premier League - 33. kolo:

FC Liverpool - Aston Villa 2:0 (0:0)

Góly: 71. Mane, 90. Jones