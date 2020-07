Moderátorka Parišková bojuje s rakovinou ako levica: Úprimné vyznanie o tom, čo ju drží nad vodou

Obľúbená moderátorka Aneta Parišková (47) sa len pred dvoma mesiacmi dozvedela z úst lekárov hroznú diagnózu.

Rakovina, ktorá sa jej usadila vo forme Non-Hodgkinovho lymfómu pod hrudnou kosťou jej obrátila život naruby. Napriek tomu, že sa snaží s chorobou bojovať a dokonca sa rozhodla vrátiť do moderátorského kresla, najlepšou psychoterapiou sú pre ňu aj tak jej traja malí chlapi. Parišková, ktorá sa o zákernej diagnóze dozvedela úplnou náhodou po tom, čo jej na krku navrel neznámy útvar, začala okamžite podstupovať neodkladné kroky.

Operáciu vystriedali chemoterapie, ktoré ju pripravili o vlasy, ale za to, vyzerá to tak, že zabrali na nádor, ktorý jej zistili na hrudi. Napriek neľahkej rane osudu však Aneta bojuje s úsmevom a snaží sa zostať pozitívna hlavne kvôli svojim milovaným synom Gabrielovi, Nathanovi a Danielovi. Tí sú jej veľkou oporou a robia jej obrovskú radosť.

„Mirko sa s Gabkom vybral do Banskej Bystrice na súťaž v lukostreľbe v rámci Slovenského pohára. A oplatilo sa! Gabko si vybojoval bronzovú medailu. A ešte ho aj slniečko opálilo,“ priznala nadšene Parišková. Aj keď sa snaží splniť svojim synom čo im na očiach vidí, nie vždy sa to podarí. Napriek liečbe však Anetka žije naplno a so synmi absolvovala nielen Prvé sväté prijímanie, ale aj výlet v okolí hlavného mesta.

Ďalšie plány s rodinou, ako boli aj preteky jej syna, jej však skomplikoval návrat do práce, ktorý je však pre Pariškovú, okrem jej milovaných detí a manžela Mira obrovským psychickým štartérom. „Túto psychoterapiu si môžem dopriať len pár dní v mesiaci, keďže som závislá od počtu bielych krviniek a pokynov –doc. MUDr. Drgoňu, ktorý ma lieči. Ale som vďačná aj za tých málo dní. Ďakujem,“ vyznala sa statočná Aneta.