Kočka na fotke je jedna zo známych tvárí českého šoubiznisu.

Viac ju však zviditeľňujú jej vzťahy s mužmi ako jej šoubiznisové aktivity. Jej posledné manželstvo s najvychytenejším českým moderátorom Jakubom, s ktorým má dcéru Miu, jej stroskotalo rovnako ako všetky jej početné vzťahy s mužmi. So žiadnym jej to nevydržalo, ale kde je chyba, nevedno. Jej mama je známa česká herečka Veronika Žílková. Viete, kto to je?

Správna odpoveď: Agáta Hanychová