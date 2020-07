Miro Žbirka si potrpí na svoj imidž: Objednávka, akú môže chcieť od holiča len Meky

Hudobná legenda Miro Žbirka (67) je známy svojím vyberaným zmyslom pre humor.

Aj keď má za sebou, rovnako ako celý svet, dlhé mesiace v pazúroch koronavírusu, konečne sa dostáva do normálneho životného režimu aj on. Po dlhom čase sa totiž dostal k holičovi. A objednávka znela jasne!„Ostrihaj ma na McCartneyho,“ zneli Žbirkove slová, keď po dlhom čase zasadol do holičského kresla vo svojom obľúbenom salóne.

„Konečne dnes,“ priznal Meky, ktorý je známy svojím obdivom anglickej hudobnej legendárnej skupiny Beatles a jej člena Paula McCartneyho. Po mesiacoch pracovného útlmu pre pandémiu sa Žbirka opäť postupne vracia do pracovného kolotoča. Na scénu totiž prichádza so svojím dokumentárnym filmom, z ktorého má obrovskú radosť a pre ktorý ho čakajú mnohé aktivity. Nový účes tak už bol nevyhnutnosťou.