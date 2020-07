Dnes je medzinárodný deň najčastejšieho prejavu lásky: Čo pre Slovákov znamená bozk?

Vyrobte si šťastie. Stačí vám na to jediná pusa denne. Bozkávaním sa totiž uvoľňujú hormóny šťastia - endorfíny, vďaka ktorým vieme spáliť nielen kalórie, ale aj zbaviť sa stresu a predĺžiť si život.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pusa alebo bozk môžu byť zamilované, sladké, romantické, rýchle, rodinné či priateľské, záleží na tom, komu svoj úprimný božtek uštedríte. Dôležité je, aby ste to robili s radosťou a láskou. Keďže práve 6. júl patrí Medzinárodnému dňu bozkov, pýtali sme sa Slovákov, ako sa často bozkávajú a čo pre nich vlastne bozk znamená.

Chceme byť ako dospeláci

Škôlkari Vikinka (3) a Dominik (5), Lučenec Otvoriť galériu Vikinka a Dominik Zdroj: anc

Malí šibali sa do seba zahľadeli v materskej škole. Najprv si tradične robili napriek, no potom z toho už bola veľká láska. „Vikinka je moja frajerka, a keď budem veľký, zoberiem si ju za ženu. Držíme sa spolu za ruky, no najradšej si dávame pusinky na líčka. Ja dám Vikinke, alebo ona dá mne,“ prezradil usmievavý Dominik a jeho malá frajerka dodala: „Pusinkujeme sa, pretože sa máme veľmi radi a chceme byť ako dospeláci, ktorí si často dávajú pusinky.“

Pozdrav na privítanie

Seniori Eva (70) a Dušan (75), Šrobárová Otvoriť galériu Eva a Dušan Zdroj: anc

Neuveriteľných 49 rokov uplynie v septembri, odkedy si povedali svoje áno. Vychovali spoločne tri deti, tešia sa z piatich vnukov a nájdu si čas i na bozky, aj keď už len príležitostne. „My to už máme za sebou, skôr sa navzájom natrieme masťou proti bolesti, ako sa bozkávame,“ so smiechom prezrádza Eva. Napriek veku sú však presvedčení, že bozky do života patria. „Je to pre nás už skôr niečo ako pozdrav, keď sa zvítame. Ale stále to tu je a najmä mladí by si mali asi aj takouto formou prejavovať náklonnosť. Nás skôr deti pobádajú, keď niečo oslavujeme, aby sme si dali pusu,“ dodáva Dušan. Obaja sa však svorne zhodnú na tom, že bozkov nie je v živote nikdy dosť a ľudia by nimi nemali šetriť.

Vyjadrenie lásky

Rodičia Filip (27) a Lívia (26), Piešťany Otvoriť galériu Filip a Lívia Zdroj: anc

Mladý pár sa zosobášil v čase korony a prvý manželský bozk si dal cez rúško. Svadbu nechceli odkladať, na ceste bola malá Vaneska, ktorá už dnes rodičom robí obrovskú radosť. „Bozkávame sa všade, kde sa dá, je to pre nás vyjadrenie lásky. Ešte aj ten bozk cez rúško bol magický, bol predsa počas našej svadby. Teraz si to všetko môžeme vychutnať naplno,“ s úsmevom a so zaľúbením svorne tvrdia novomanželia, ktorí idú príkladom aj svojej malej dcérke a pri bozkoch ju často držia v náručí.

Prejav súdržnosti

Manželia Veronika (35) a Ján (35), Veľký Šariš Otvoriť galériu Veronika a Ján Zdroj: anc

Bozkávanie pre manželov z východného Slovenska neznamená len rutinu. „Už sme manželia niekoľko rokov, bozkávame sa niekoľkokrát denne, pri každej príležitosti. Bozk je stále niečo výnimočné, čím si vyjadrujeme vzájomné prepojenie a súdržnosť. Nikdy nám nezovšednie,“ zhodli sa sympatickí východniari.