Speváčka detských piesní Dúhalka si dom zariadila sama: Manžel skoro odpadol, keď to zbadal

Barbora Bandlerová (32) alias detská spievajúca víla Dúhalka býva so svojím manželom Pavlom (45) a so synom Adamkom (3) v rodinnom dome v tichej časti Nitry.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Domček obkolesuje záhrada, ktorú pani domáca sama pravidelne kosí, a svoje miesto tam má aj weimarský stavač Dory. „Predtým sme bývali v byte na dosť rušnej ulici, ale rozhodli sme sa postaviť si dom - predovšetkým pre záhradu, veľkorysejší priestor a ticho. Žijeme tu už štyri roky,“ začína svoje rozprávanie Dúhalka, ktorú deti poznajú podľa zapletených vrkočov s farebnými stužkami a žltých šiat.

Interiér riešila so svokrom

Dom má päť izieb, dve kúpeľne, tri toalety a kuchyňu. „Všetko, čo sa týka interiéru, som riešila najmä s mojím svokrom, ktorého zariaďovanie baví a veľmi pomáhal. Spoločné návrhy som nosila na ukážku manželovi, či sa mu páčia. Na všetko mi prikývol, máme asi rovnaký vkus. Jediná vec, s ktorou nebol celkom stotožnený, sú svetelné rampy v obývačke a kuchyni. Skoro odpadol, keď to zbadal, ale netrval na tom, aby sme ich dali dolu,“ smeje sa. Barbora má rada neutrálne farby, takže celý dom je zariadený v týchto tónoch.

„Hnedá, béžová, sivá, tie milujem. Sú tu však dve kreslá, aby to farebne trošku rozbili, mám rada chaos. Jedno mi kúpila svokra, keď sa mi narodil syn, a nevedela som, ako ho uložiť, keď som ho dojčila. Kreslo mi veľmi pomohlo.“ Obývačke dominuje veľký obraz psa. „Je to silueta nášho psa Dory a maľovala som ho, keď som bola tehotná a mala som veľa voľného času. Nie je dokonalý, ale je originálny.“

V knižnici, ktorá je robená na mieru, nájdete všakovaké knihy. „S manželom veľmi radi čítame, hoci odkedy sme rodičmi, je toho času pomenej. Mám rada romány a detektívky, Paľko číta historické a športové knihy,“ hovorí speváčka, ktorá pracuje aj ako učiteľka v materskej škole.

Pečie kváskový chlieb

Detská izba malého Adamka je plná hračiek. „Je tiež v mojich obľúbených sivých tónoch, ktoré som skombinovala s tyrkysovou a bielou. Zopár detailov je žltých.“ Počas tehotenstva Barbora veľa maľovala, a tak aj obrazy v detskej izbe sú jej dielom. „Okrem toho som vyrobila z paliet celý regál na hračky. Takto som sa realizovala.“ Malý Adamko však v svojej izbičke nespáva.

„Stále je s nami v spálni, ktorá je na poschodí. Keď však máme návštevu a chcem ho mať poruke, uložím ho do detskej a potom si prídem k nemu ľahnúť.“ Dúhalka trávi najviac času v kuchyni. „Pečiem aj domáci kváskový chlebík. Vyskúšala som veľa receptov, ale najlepší je od Márie Čírovej, ten sa vždy podaril, je naozaj mňamkový. Varím len ja, manžel mi navaril len zopárkrát, aj to ešte v starom byte. Občas tu pečie manželova dospelá dcéra Laura,“ hovorí.

Kosí trávnik

Dom sa pýši aj terasou a záhradou. „Keď je pekne, radi tu grilujeme, pozveme rodinu, sestru a priateľov. Keď mám čas a všetci ráno ešte spia, sadnem si sem, vypijem obľúbenú kávu a niečo si prečítam.“ Malý Adamko má na pestovanom trávniku, o ktorý sa stará domáca pani, hojdaciu sieť aj dve hojdačky.

„Mám tu vianočný strom, ktorý som kúpila vo výpredaji v kvetináči. Vyrástla z neho nádherná jedlička. Najviac času mi zaberá starostlivosť o trávnik. Musím však priznať, že ma to neskutočne baví. Kosím dvakrát do týždňa, ale milujem to, prechádzam sa po ňom bosá. Ešte spomeniem živý plot, ktorý strihám. Je to turkestanský bres, má len dva roky, ale veľmi rýchlo rastie. Nechceli sme múry, ale živý plot, vyzerá to super.“

V domácej záhradke sa ešte darí levanduli, magnólii, tujam, ale zeleninu pestuje v druhej záhradke, ktorá je neďaleko. „Je to pre mňa naozaj veľký relax, už si neviem predstaviť, že by som žila v paneláku,“ uzatvára speváčka.