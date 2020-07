Kollár o dôležitom odkaze Cyrila a Metoda: Je to naša história, nesmieme sa od toho odkloniť

Odkaz Cyrila a Metoda si treba pripomínať. Je to naša história, naše korene a nesmieme sa od toho odkloniť.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol pri príležitosti Sviatku svätého Cyrila a Metoda, ktorý si pripomenul účasťou na slávnostnej svätej omši na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Máme to napísané priamo v preambule našej ústavy, ktorá hovorí: My, národ slovenský, pamätajúc na odkaz Cyrila a Metoda, preto si to treba pripomínať. Je to naša história, naše korene a nesmieme sa od toho odkloniť," vyhlásil šéf parlamentu. Dodal, že bohoslužieb pri príležitosti júlového sviatku sa zúčastňuje každoročne, v minulosti aj ako opozičný poslanec.

Kollár v Nitre zároveň ocenil, že organizátori slávnostnej omše zabezpečili dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení v súlade s platnými nariadeniami.