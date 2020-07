Buffon vytvoril nový rekord v Serie A: Futbal ma stále baví a to je podstatné

Brankár turínskeho Juventusu Gianluigi Buffon vytvoril nový rekord v počte štartov v talianskej futbalovej Serie A.

V mestskom derby proti FC Turín (4:1) nastúpil už na svoj 648. zápas v najvyššej súťaži a prekonal legendárneho Paola Maldiniho. Spoluhráči si pre "Gigiho" prichystali prekvapenie, v sobotnom stretnutí sa predstavili v špeciálne vyrobených dresoch s nápisom "648UFFON" na rukávoch.

Buffon bol spoludržiteľ rekordu od 18. decembra minulého roka, keď stál v bránke "starej dámy" v súboji so Sampdoriou Janov. Na to, aby sa osamostatnil na špici historických tabuliek, musel nielen pre koronakrízu čakať vyše pol roka. "Vôbec sa na to nepozerám touto optikou. Aj keby som mal čakať ešte dlhší čas, nebol by to žiadny problém. Teraz si môžem rekord vychutnať plnými dúškami. Pred zápasom som sa cítil normálne, tak ako pred každým iným. Ako vždy som v prvom rade myslel na to, aby sme uspeli ako tím a zvíťazili. Rekordom som sa nezaoberal," vyhlásil 42-ročný brankár.

Buffon s veľkou pravdepodobnosťou vlastný rekord ešte o niekoľko stretnutí zlepší, keďže tento týždeň predĺžil zmluvu s Juventusom o ďalšiu sezónu. V tej prebiehajúcej nastúpil na osem ligových duelov, prvá voľba trénera je Poliak Wojciech Szczesny. Buffon štartoval prvýkrát v Serie A pred 25 rokmi, po šiestich sezónach v drese Parmy zamieril do Juventusu, kde s ročnou prestávkou pôsobí až doteraz. Sezónu 2018/2019 absolvoval v Paríži St. Germain. "Pravda je, že stále hrám, pretože sa cítim dobre, chcem súťažiť a viem, že sa ešte môžem zlepšiť. Život ma naučil nepozerať sa ďaleko do budúcnosti. Vždy sa teším na najbližší zápas. Futbal ma stále baví a to je podstatné," zhrnul Buffon svoje dojmy.

Legendárny brankár je tiež držiteľ rekordu v národnom drese, v ktorom odchytal 176 zápasov. Celkovo má na konte 915 súťažných zápasov, čo je najviac spomedzi hráčov narodených v Taliansku. Sobotný večer mu pár hodín po víťazstve nad FC Turín spríjemnili aj hráči konkurenčného Lazia, ktorí doma podľahli AC Miláno 0:3. Juventus má pred Rimanmi na čele tabuľky už sedembodový náskok, do konca ročníka zostáva osem kôl. Buffon môže s Juventusom získať jubilejný 10. majstrovský titul.

"Vstup do druhého polčasu bol z nášho pohľadu trochu chaotický. Ustáli sme to však a v ďalšom priebehu sme súpera prevýšili. Mali sme viac fyzických síl, to je naša veľká devíza," zhodnotil turínske derby kormidelník Juventusu Maurizio Sarri. Na triumfe nad mestským rivalom sa jedným gólom podieľal Cristiano Ronaldo, pre ktorého to bol 25. presný zásah v ligovom ročníku. Na túto métu sa dostal ako prvý hráč Juventusu od roku 1961. Portugalský útočník je zároveň vôbec prvý futbalista v histórii, ktorý dokázal nastrieľať 25 gólov v priebehu jednej sezóny v anglickej Premier League, španielskej La Lige aj talianskej Serie A.