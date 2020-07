Smer navrhuje ďalšiu zbraňovú amnestiu: V minulosti ich Slováci odovzdali cez 10 000

Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive.

Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou. Novela má vytvoriť časovo obmedzené obdobie, počas ktorého bude možné na ktoromkoľvek policajnom útvare odovzdať dobrovoľne zbraň kategórie A, B alebo C, ako aj strelivo do nich, za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania. Poslanci vysvetlili, že by tak mala zaniknúť trestnosť nedovoleného ozbrojovania tým osobám, ktoré bez povolenia držia zbrane alebo strelivo a v stanovenej lehote ich odovzdajú do úschovy Policajnému zboru. Poslanci argumentujú výsledkami doterajších troch zbraňových amnestií. Hovoria o preventívnom význame. Pripomenuli, že počas doterajších zbraňových amnestií bolo celkovo odovzdaných 10.865 zbraní a 82.010 kusov streliva, medzi nimi aj zbrane z 19. storočia, ale aj z prvej a druhej svetovej vojny.