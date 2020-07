Princ William zašiel do obľúbeného baru: Vidieť dediča trónu takto, nie je nič bežné

Po dlhých týždňoch bez svojich obľúbených krčiem a barov sa Angličania dočkali. Vláda totiž povolila ich otvorenie a medzi prvými, ktorí si skočili „na jedno“ bol aj dedič trónu princ William (38).

Navštívil bar The Rose and Crown, ktorý sa nachádza neďaleko jeho vidieckeho sídla. Práve tento podnik s takmer 600-ročnou históriou je jeho obľúbeným a občas si tam vyrazí aj so svojou manželkou Kate. „Prvý zákazník?“ zažartoval po vstupe do pohostinstva, počas toho ako si dezinfikoval ruky. Ako píše web Daily Mail, stalo sa tak deň pred tým, ako sa podnik úplne otvorí.

Prominentý zákazník si doprial svoj milovaný cider, ktorý pije už od puberty. „Pri odchode zaplatím,“ pokračoval vo vtipkovaní počas toho, ako mu čašníčka nápoj doniesla. S novinármi sa však podelil aj o svoje obavy z otvárania podnikov. “Všetci sa tešia, že pôjdu konečne niekde inde ako do obchodu a domov. Bojím sa však, že to bude chaos a nebudú sa dodržiavať predpisy,“ povedal. „Všetci musíme dodržiavať pravidlá,“ dodal a spomenul najmä dvojmetrové odstupy.

Pri stole mu robili spoločnosť majitelia baru, ktorý ho vlastnia posledných 25 rokov. Rozprával sa s nimi o tom, aké bolo pre nich náročné udržať všetkých 25 zamestnancov.