Holandsko nasleduje nemecký príklad: Na občiansky preukazoch nebude uvádzať pohlavie

V Holandsku sa na občianskych preukazoch v nasledujúcich rokoch nebude uvádzať pohlavie ich držiteľov, pretože ide o "nepotrebnú informáciu", citovala v sobotu ministerku školstva a kultúry Ingrid van Engelshovenovú agentúra AFP.

Ministerka to uviedla v liste adresovanom holandskému parlamentu. Malo by sa tak stať už v roku 2024 alebo 2025.

"Holandsko nebude prvý členský štát EÚ, ktorého občianske preukazy nebudú obsahovať pohlavie. Tento údaj neuvádzajú ani nemecké občianske preukazy," napísala. Podľa Van Engelshovenovej by malo byť ľuďom umožnené "vytvárať si vlastnú identitu a žiť v úplnej slobode a bezpečí".

Holandská LGBTI komunita tento návrh uvítala. "Je to vynikajúca správa pre ľudí, ktorým uvádzanie pohlavia na ich občianskych preukazoch dennodenne spôsobuje problémy. Je to tiež dobrá správa pre každého, kto verí, že to, čo skrývate pod spodnou bielizňou, nie je záležitosťou vlády ani žiadnych orgánov," uviedli v spoločnom vyhlásení.

Holandsko vydalo svoj prvý rodovo neutrálny cestovný pas v roku 2018. Doklad, v ktorom figurovalo rodové označenie X namiesto M pre mužov alebo V pre ženy, vtedy dostala osoba menom Leonne Zeegers, ktorá sa identifikovala ako medzipohlavný jedinec. Súd rozhodol v jej prospech, keď nariadil, že znemožnenie registrácie ako rodovo neutrálnej osoby je "zásahom do osobného života, sebaurčenia a osobnej nezávislosti". Prípad Zeegers vtedy vyburcoval LGBT skupiny, ktoré požiadali holandskú vládu o zmenu legislatívy tak, aby umožnila každému obyvateľovi identifikovať sa ako "tretie pohlavie".